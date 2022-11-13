內地5+3｜盧寵茂稱會與深圳探討進一步增加驛站名額 七欖與放寬防疫無大關係

內地政府日前縮短入境內地和密切接觸者隔離時間由「7+3」縮短至「5+3」，即5天集中隔離和3天居家隔離等，醫務衛生局長盧寵茂出席活動後見傳媒時表示，「5+3」對香港和內地的人員流通應有正面影響，也對內地開放予國際入境有正面幫助，當局會與內地方面，特別是深圳市政府密切溝通，希望在調整入境檢疫天數後，在深圳，即由香港去深圳的驛站──檢疫酒店的名額可以提升，讓更多香港市民可以回去。

至於本港「0+3」會否影響通關安排，他說本港做了一些措施確保由境外入境香港的旅客核酸檢測後，到內地的陽性比率一直較低，又說會在關於Ct值調整令兩地更易對接，便利通關。被問到「七欖」完結一周未見疫情反彈，有否時間表實施「0+0」，他說兩者沒有甚麼關係，指七人欖球賽是本港一項特別體育活動、一項盛事，採用針對性防疫方案，而入場人士大部分都是香港市民，對外來入境人士檢測要求並無任何改變，重申本港防疫政策並非看一、兩個活動，或一、兩個人意見，而是總體數據及全球疫情發展。

就「團進團出」可否以快測代替入境旅客核酸檢測，盧寵茂指始終快測準確性較低，在機場同時做快測和核酸檢測，快測檢出核酸陽性的比率僅約20.3%，若有更多數據證明其他方法可行絕對會考慮。