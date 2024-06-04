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2024-06-04 17:45:56

內地8個人遊城市旅業代表赴港考察 讚服務員好客有禮 維港吸引

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內地8個人遊城市旅業代表赴港考察 讚服務員好客有禮 維港吸引 (李朗僑攝)

內地8個人遊城市旅業代表赴港考察 讚服務員好客有禮 維港吸引 (李朗僑攝)

旅發局早前邀請8個城市的旅遊業界、傳媒代表， 赴港考察五天。有旅行社代表指， 香港服務員好客有禮，顛覆過往認知，並希望提升內地旅客免稅額。另有哈爾濱代表表示，至該地通往香港的直航開通後，查詢訪港客人數增加兩成，相信政策將帶動香港遊市場發展，提升兩地經濟旅遊文化交流。

8個新「個人遊」內地城市，包括太原、呼和浩特、哈爾濱、拉薩、蘭州、西寧、銀川和烏魯木齊。考察團由周日(6月2日)起至周走訪香港各個旅遊景點，包括參觀M+博物館及故宮文化博物館等景點，亦會乘坐觀光巴士穿梭港九。

景點印象深刻

團員之一的西藏旅投旅遊服務有限公司執行董事張騰洪表示，非常榮幸獲邀參與考察團，續指每一個景點令他印象深刻，如中環街市、 油麻地警署都讓他感受到香港的文化。他又指，西藏遊客來港即乘搭飛機， 亦可選擇高鐵，但他認為擁有直航的城市來港會仍是較方便，並希望未來有更多個人遊城市。

內地8個人遊城市旅業代表赴港考察 讚服務員好客有禮 維港吸引 內地8個人遊城市旅業代表赴港考察 讚服務員好客有禮 維港吸引 劉曉春(右)和張騰洪(左)。 (李朗僑攝) 內地8個人遊城市旅業代表赴港考察 讚服務員好客有禮 維港吸引 內地8個人遊城市旅業代表赴港考察 讚服務員好客有禮 維港吸引 內地8個人遊城市旅業代表赴港考察 讚服務員好客有禮 維港吸引

哈爾濱人訪港查詢提升

至於在周日起開通直飛香港航線的哈爾濱代表，黑龍江天馬國際旅行社集團副總經理黃寧同意，直飛香港航線有助提高該地來港意欲，因以住哈爾濱人訪港時，會先乘搭高鐵到上海中轉， 相比之下「(香港)直航需要5小時就直達」；令哈爾濱人做到「說走就能走」。黃寧又提到，旅行社現已收到不少顧客查詢「個人遊」形式到港旅遊，人數增加兩成，而旅行社未來亦會 究推出三日至四日的香港旅行團。

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維港景色非常吸引

至於香港有什麼吸引之處，來至甘肅省蘭州的甘肅蘭神國際旅行社有限責任公司總經理劉曉春認為，壯闊的維港景色非常吸引居於內陸的內地人 ，而香港展覽亦很吸引。她又提到，非常享受在港購物， 運動品牌和香港點心都是內地旅客喜歡的產品，惟5,000元內地旅客免稅額略有不足。

她又讚揚，本港前線服務人員較她上一次訪港，更為好客和友善，如「在迪士尼樂園乘坐機動遊戲會問我怕不怕」、 「購物時服務員亦會耐心幫我完成會員登記」。

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內地8個人遊城市旅業代表赴港考察 讚服務員好客有禮 維港吸引旅客 內地8個人遊城市旅業代表赴港考察 讚服務員好客有禮 維港吸引旅客 (李朗僑攝) 張騰洪(左)和黃寧(右)。(李朗僑攝)
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