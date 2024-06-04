內地8個人遊城市旅業代表赴港考察 讚服務員好客有禮 維港吸引 (李朗僑攝)

旅發局早前邀請8個城市的旅遊業界、傳媒代表， 赴港考察五天。有旅行社代表指， 香港服務員好客有禮，顛覆過往認知，並希望提升內地旅客免稅額。另有哈爾濱代表表示，至該地通往香港的直航開通後，查詢訪港客人數增加兩成，相信政策將帶動香港遊市場發展，提升兩地經濟旅遊文化交流。 8個新「個人遊」內地城市，包括太原、呼和浩特、哈爾濱、拉薩、蘭州、西寧、銀川和烏魯木齊。考察團由周日(6月2日)起至周四走訪香港各個旅遊景點，包括參觀M+博物館及故宮文化博物館等景點，亦會乘坐觀光巴士穿梭港九。

景點印象深刻 團員之一的西藏旅投旅遊服務有限公司執行董事張騰洪表示，非常榮幸獲邀參與考察團，續指每一個景點令他印象深刻，如中環街市、 油麻地警署都讓他感受到香港的文化。他又指，西藏遊客來港即乘搭飛機， 亦可選擇高鐵，但他認為擁有直航的城市來港會仍是較方便，並希望未來有更多個人遊城市。

哈爾濱人訪港查詢提升 至於在周日起開通直飛香港航線的哈爾濱代表，黑龍江天馬國際旅行社集團副總經理黃寧同意，直飛香港航線有助提高該地來港意欲，因以住哈爾濱人訪港時，會先乘搭高鐵到上海中轉， 相比之下「(香港)直航需要5小時就直達」；令哈爾濱人做到「說走就能走」。黃寧又提到，旅行社現已收到不少顧客查詢「個人遊」形式到港旅遊，人數增加兩成，而旅行社未來亦會 究推出三日至四日的香港旅行團。