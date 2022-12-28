內地8/1起防疫鬆綁 與港通關在望 細節未公布

內地周一晚(26日)宣布明年1月8日解除目前的新冠防控措施，多項檢疫措施將「大鬆綁」，而香港與內地通關或提早實現；但周日(25日)首次召開會議的「通關事務協調組」，至昨晚仍未就通關安排作任何公布。特區政府昨指，正爭分奪秒推進籌備工作，盡快制訂穩妥的通關方案。通關未有細節，已有內地居民分享到港接種疫苗「攻略」，而復星醫藥更開放線上平台，供有意來港接種二價疫苗的內地居民登記。有藥劑師關注本港社區的藥物供應，內地旅客來港接種疫苗亦可能增加私營醫療體系負擔。

國家衛健委日前宣布，「新型冠狀病毒肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」；而自明年1月8日起，解除對新冠病毒感染採取的甲類傳染病預防、控制措施，將改為採取「乙類乙管」；其中，備受關注的出入境管制亦將調整，屆時入境內地人士只須提供48小時核酸檢測陰性結果，入境後更毋須再核酸檢測和集中隔離；並會有序恢復中國公民出境旅遊。新政策下，或意味本港與內地通關或將提前；而深圳健康驛站預約系統昨已發出公告稱，根據「乙類乙管」總體方案》要求，自下月8日起不再對入境旅客進行隔離措施，驛站預約系統將於下月8日凌晨零時起「下線」停止服務。

然而，港府發言人昨指，正全力推進香港和內地逐步、有序、全面通關，由政務司長帶領的「通關事務協調組」正推進通關籌備工作，盡快制訂穩妥的通關方案，兼顧兩地疫情的變化和風險管理，包括國家衛健委最新相關公布，並與中央、廣東省和深圳市相關單位保持聯繫。通關方案達成共識後會隨即提交中央審批，務求在明年1月中之前予以落實。