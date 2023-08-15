內房瀉不停 恐骨牌式爆煲 碧桂園脫困料需數年 遠洋接力盈警

內地通關後復甦路崎嶇兼遇人民幣走弱，更甚是沉寂一段時間的內房火燒連環船戲碼又上演。並由最大地產民企碧桂園(2007)揭幕，引爆一眾內房股新一輪暴瀉，多隻股份已齊齊淪落至「毫子股」之餘，遠洋集團(3377)昨接力發巨虧盈警。有大行指，投資者對樓市鬆綁已不抱希望，估計碧桂園需時數年才能脫困，恐令樓市雪上加霜，更有分析憂慮，內房會出現新一輪骨牌式爆煲。碧桂園未能如期支付境外債的利息後，昨起11隻境內債停牌。據外電指，集團建議將一隻9月2日到期、尚有39億元人民幣存續待償本金的境內債展期(延遲兌付)3年，並分7期兌付，同時以多個項目作抵押。

遠洋料蝕逾170億人幣 碧桂園股價腰斬

遠洋昨接力爆危機，除未能於周日兌付美元債利息外，昨再發盈警，料6月底中期虧損顯著擴大至170億元至200億元人民幣，去年同期虧損約10.87億元人民幣。集團指，虧損主要由於期內內地整體房地產市場低迷，導致營業額及毛利率下降；對物業項目減值撥備增加；以及分佔合營企業和聯營公司的業績下降。

內房未止瀉並為跌市重災區，碧桂園大跌18.4%，為表現最差藍籌，再創歷史新低，連續11個交易日或半個月沒有升幅，累挫52.7%；碧桂園服務(6098)則重創0.72元或9.7%，為10個月低。其他內房民企亦急跌，約10隻內房或物管股創至少1年新低，除碧桂園外，還包括大挫13.3%的花樣年(1777)；勁跌9.6%的奧園健康(3662)；大跌半成的遠洋及禹洲集團(1628)；以及大挫6.3%的雅居樂(3383)等。