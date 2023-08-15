內房瀉不停 恐骨牌式爆煲 碧桂園脫困料需數年 遠洋接力盈警

內地通關後復甦路崎嶇兼遇人民幣走弱，更甚是沉寂一段時間的內房火燒連環船戲碼又上演。並由最大地產民企碧桂園(2007)揭幕，引爆一眾內房股新一輪暴瀉，多隻股份已齊齊淪落至「毫子股」之餘，遠洋集團(3377)昨接力發巨虧盈警。有大行指，投資者對樓市鬆綁已不抱希望，估計碧桂園需時數年才能脫困，恐令樓市雪上加霜，更有分析憂慮，內房會出現新一輪骨牌式爆煲。碧桂園未能如期支付境外債的利息後，昨起11隻境內債停牌。據外電指，集團建議將一隻9月2日到期、尚有39億元人民幣存續待償本金的境內債展期(延遲兌付)3年，並分7期兌付，同時以多個項目作抵押。
遠洋料蝕逾170億人幣 碧桂園股價腰斬
遠洋昨接力爆危機，除未能於周日兌付美元債利息外，昨再發盈警，料6月底中期虧損顯著擴大至170億元至200億元人民幣，去年同期虧損約10.87億元人民幣。集團指，虧損主要由於期內內地整體房地產市場低迷，導致營業額及毛利率下降；對物業項目減值撥備增加；以及分佔合營企業和聯營公司的業績下降。
內房未止瀉並為跌市重災區，碧桂園大跌18.4%，為表現最差藍籌，再創歷史新低，連續11個交易日或半個月沒有升幅，累挫52.7%；碧桂園服務(6098)則重創0.72元或9.7%，為10個月低。其他內房民企亦急跌，約10隻內房或物管股創至少1年新低，除碧桂園外，還包括大挫13.3%的花樣年(1777)；勁跌9.6%的奧園健康(3662)；大跌半成的遠洋及禹洲集團(1628)；以及大挫6.3%的雅居樂(3383)等。
大摩：九成投資者對內房悲觀並減持
繼摩根大通後，摩根士丹利亦將碧桂園目標價狠削約七成，至0.75元的「毫子」價，評級由「與大市同步」降至「減持」。大摩指，碧桂園出現更多訊號顯示資金情況正急速惡化，短期內違約可能性高，並拖累集團資產價值及營運，又估計需要數年時間才能恢復。該行又指，近兩周在中港及新加坡會見約50位投資者，超過九成人對內房悲觀並看跌，又普遍估計內地不會出現大規模樓市鬆綁措施，對已推出的措施亦抱懷疑態度，投資者已減持內房，尤其迴避民企，並以碧桂園為主要沽空對象。
分析料中央低調出手 港股恐見萬八
市場憂慮若中央不出手，內房會出現骨牌式的連鎖危機。iFast Global Markets副總裁溫鋼城則認為，即使沒有骨牌效應，內房亦已五勞七傷，他相信中央會低調出手，處理手法與中國恒大集團(3333)相似，即不會以大手借貸解決，但會以拖延方式慢慢應付。至於內房對大市影響，他相信已大部分反映，料恒生指數在18,300點會有初步支持，最差或跌至萬八關邊。
恒指昨低見18,554點，最多瀉521點，收市跌幅稍收窄至301點或1.6%，報18,773點，再失守萬九關。主板成交額1,041億元。北水則撈底，滬深港股通昨合共淨買額88.44億元，當中盈富基金(2800)淨買額達13.85億元。