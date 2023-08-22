內房陷死結 分析恐乏力彈 港股7日瀉1625點墮無底洞

由碧桂園(2007)燒起的新一輪內房連環船火勢未止，加上中央救火的水喉力度令人失望，觸發港股昨連跌7個交易日，為近兩年來最長的跌浪，恒生指數昨跌327點或1.8%，收報17,623點，7日累失1,625點，本月大瀉2,455點或12%。市場普遍對中央「擠牙膏」式的鬆綁措施不收貨，高盛更3個月內兩度下調中國指數目標，有分析指內房死結難解，除非中央直接注資，否則難真正解決問題，並預料恒指在失守橫行通道後，下一站恐要跌穿萬六大關。

據報，碧桂園現時帳戶資金僅能基本保障交樓，不過債仔似乎懶理，外電指集團下月到期債券展期受阻，有部分債權人要求「全額償付」。至於中央出手拯救的憧憬亦基本落空，中國人民銀行昨公布8月貸款市場報價利率(LPR)，1年期只下調0.1厘，至3.45厘，減幅低過預期；並意外未有下調掛鈎樓市按揭的5年期以上LPR利率，維持4.2厘，市場揣測當局顧忌人民幣跌勢，以及銀行淨息差存在壓力，未有空間減息，並相信大規模放水的機會已愈來愈小。

沽空率逾21% 多藍籌創新低

政策前景混亂，中港股走弱，國企股指數報6,030點，挫116點或1.9%；恒生科技指數報3,923點，失84點或2.1%。主板成交額1,085億元，大市沽空率逾21%。內地A股亦向下，上證綜合指數報3,092點，大挫1.2%。不過，港股通大手吸資，滬深合共淨買額95.65億元，以盈富基金(2800)錄逾30億元淨買額最多。

大市跌勢全面，下跌股份超過1,200隻，約170隻股份創最少52周新低，包括多隻藍籌如恒生銀行(011)、港鐵(066)、建設銀行(939)、信義光能(968)、碧桂園(2007)、舜宇光學(2382)、中銀香港(2388)及翰森製藥(3692)。內房除碧桂園外，融創中國(1918)、禹洲集團(1628)、世茂集團(813)及雅居樂(3383)等亦創新低。

高盛兩度下調中國指數目標

因應內房債務困局持續，高盛繼6月後再下調MSCI中國指數年底目標價，由70降至67，惟潛在升幅仍有近15%。該行憂慮，樓市危機或影響實體經濟及金融市場，雖然中資股的低估值及市場持續偏低或對股價有一定支持，但企業流動性及增長仍有壓力，料限制大市表現；又指倘降準(下調存款準備金率)減息、下調首期比例、取消限購轉售及「城中村改造」等都無法遏制樓價下跌，當局可能需要直接購買房地產，為樓價托底。

橫行區失守 短線憧憬儲局放鴿

獨立股評人沈慶洪亦表示，內房困局有機會燒至內銀、內險、消費甚至金融信託層面，不排除中央最終要直接入股問題內房，惟要面對為過度借貸企業賣單的道德風險，「不過當搞到好大件事，佢都要焗住出手，問題只係幾時」。他指，除內房外，大市仍面對中美關係差，以及美國利率頂難捉摸的壓力，短線唯一憧憬在於聯儲局會否在本周四舉行的Jackson Hole全球央行年會放鴿。他並以技術分析指，恒指近月在18,044點至20,361點橫行多時，昨日起明顯跌穿通道底，目前已難以估底，支持位需逐級觀望，由16,800點水平、至16,000點，再至15,700點水平。

不過，思睿集團合夥人兼首席經濟學家洪灝認為，內房租金正上漲，或反映人們推遲買樓決策，住房需求很可能只是被延遲而非消失；他又認為今年形勢不會比去年差，料股市去年低位可以守住。恒指去年低位在14,597點。