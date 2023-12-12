內會年結記者會　連任內會主席？李慧琼指若同事信任會繼續做好

立法會內務委員會主席李慧琼及副主席馬逢國舉行年結記者會，總結本立法年度內會工作。李慧琼表示連同將於明日立法會會議上首讀的4項法案，政府在今個會期共提交37項法案，比去年大幅增加48%。而立法會至今完成審議和通過30項法案，遠超去年的17項，她形容行政和立法機關在立法工作交出亮麗和惠民的成績表。

政府表示明年會完成基本法第23條立法工作，李慧琼指當政府將法案交付立法會，議員一定會認真審議，如實反映市民關注。她相信政府亦會做好解說工作，讓議員和市民清楚立法原意和條文，避免社會有誤會而延誤立法工作，立法過程公開透明，對立法充滿信心。