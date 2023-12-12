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2023-12-12 17:21:22

內會年結記者會　連任內會主席？李慧琼指若同事信任會繼續做好

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內會年結記者會　連任內會主席？李慧琼指若同事信任會繼續做好

內會年結記者會　連任內會主席？李慧琼指若同事信任會繼續做好

立法會內務委員會主席李慧琼及副主席馬逢國舉行年結記者會，總結本立法年度內會工作。李慧琼表示連同將於明日立法會會議上首讀的4項法案，政府在今個會期共提交37項法案，比去年大幅增加48%。而立法會至今完成審議和通過30項法案，遠超去年的17項，她形容行政和立法機關在立法工作交出亮麗和惠民的成績表。

政府表示明年會完成基本法第23條立法工作，李慧琼指當政府將法案交付立法會，議員一定會認真審議，如實反映市民關注。她相信政府亦會做好解說工作，讓議員和市民清楚立法原意和條文，避免社會有誤會而延誤立法工作，立法過程公開透明，對立法充滿信心。

李慧琼又表示，今年度已經舉行7次前廳交流會，顯示當局非常重視和議員交流，討論議題亦相當廣泛。她歡迎其他交流模式，亦樂意聽取意見，讓前廳交流會做得更好。

連任內會主席？

被問到會否競逐連任內會主席，李慧琼表示如果得到同事的信任，會繼續努力做好每一個重要而有意義的工作，除了自己努力爭取之外，也要考慮同事整體意見。她又指，希望以立法會議員和全國人大常委的角色，一起推動行政立法關係。馬逢國則表示，之前出任副主席並非個人意願，而是得到同事鼓勵，認為自己有一定的經驗，因此樂意承擔崗位，若未來有同樣需要仍會考慮。

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作為民建聯會務顧問，李慧琼指滿意區議會選舉投票率，認為過程健康。而民建聯取得過百個議席，會一如既往與不同黨派合作交流，並謙卑努力聆聽市民聲音，珍惜大家的信任。

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