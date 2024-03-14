內河船報稱運洗衣液到廣州惹海關起疑 揭走私2400萬元燕窩及紫檀木等

香港海關截獲一艘藏2400萬元走私貨的內河船。
趁黃昏或深夜時分走私
海關收到情報，隨即部署區域巡邏船，到本港西北水域監控涉案內河船。海關港口及海域科海域行動組督察陳景鋒稱，不法份子走私手法與近期同類案相似，他們會選擇黃昏或深夜時分，即海面能見度最差時間趁機走私。
走私650公斤受管制紫檀木
不過海關船隻透過嚴密監視和雷達輔助，成功掌握涉案內河船動態，最終於3月7日凌晨時分，在本港西北水界附近截停一艘準備前往廣州的內河船，檢查船上一個報稱載有洗衣液的20呎貨櫃時，發現大量走私貨物，包括5萬件電子零件、2500部手提電話、2.5萬件護膚品、3500支精油、50公斤燕窩、650公斤受管制紫檀木等，共約值2,400萬元。涉事內河船有5名內地船員，載有大量貨櫃，海關核對載貨艙單後，對一個報稱載有洗衣液的20呎貨櫃有懷疑。打開後發現上述走私貨物。
涉案貨櫃付款人為空殼公司
海關有組織罪案調查科特別調查第二組高級調查主任康恩表示，跟進調查後揭發涉案貨櫃付款人為一間空殼公司，註冊地址為一間秘書公司，在香港並無業務，透過境外中間人安排付運。案件仍在調查，不排除將有人被捕。
海關又提到，不法份子收藏貨物手法粗疏，僅以洗衣液為藉口報關。然而海關根據經驗，由於往內地輸出洗衣液十分罕見，因此引起懷疑，揭發案件。另外，如果上述所有走私貨物均成功運返內地，可逃避650萬元稅項；而當中紫檀木進出口均受規管，且內地市場有相當需求，以上原因都令吸引走私犯鋌而走險。
走私最高可被判囚7年
根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。此外，任何人在沒有有效許可證下進口或出口藥劑產品及藥物，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁2年。；根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進口或出口品瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及處監禁10年。