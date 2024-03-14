內河船報稱運洗衣液到廣州惹海關起疑 揭走私2400萬元燕窩及紫檀木等

香港海關截獲一艘藏2400萬元走私貨的內河船。

趁黃昏或深夜時分走私

海關收到情報，隨即部署區域巡邏船，到本港西北水域監控涉案內河船。海關港口及海域科海域行動組督察陳景鋒稱，不法份子走私手法與近期同類案相似，他們會選擇黃昏或深夜時分，即海面能見度最差時間趁機走私。

走私 650 公斤受管制紫檀木

不過海關船隻透過嚴密監視和雷達輔助，成功掌握涉案內河船動態，最終於3月7日凌晨時分，在本港西北水界附近截停一艘準備前往廣州的內河船，檢查船上一個報稱載有洗衣液的20呎貨櫃時，發現大量走私貨物，包括5萬件電子零件、2500部手提電話、2.5萬件護膚品、3500支精油、50公斤燕窩、650公斤受管制紫檀木等，共約值2,400萬元。涉事內河船有5名內地船員，載有大量貨櫃，海關核對載貨艙單後，對一個報稱載有洗衣液的20呎貨櫃有懷疑。打開後發現上述走私貨物。