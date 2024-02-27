全國兩會2024｜吳傑莊倡打擊跨境電信詐騙　舉例內地有詐騙保險

吳傑莊在傳媒茶聚上指，教育方面，建議企業以商業利益用作反詐騙宣傳。而教育之後，希望企業為用戶購買反詐騙保險，分擔損失。他提到購買內地詐騙保險，要先做「身體檢查」，做100題有關詐騙的選擇題，合格才可買保險。如果不幸受騙，要到公安部立案，「想呃保險畀人拉咗先」。而在內地，有些子女會幫父母購買保險。

全國兩會下月舉行，全國政協委員吳傑莊今年會提出4個提案，包括推進跨境電信詐騙協同治理機制，和國內外企業推廣反詐騙產品，又指內地有詐騙保險，「真係中招可以有補償」。

倡發展中醫藥文體旅產業

旅遊發展方面，吳傑莊提到在泰國和馬來西亞有醫療旅遊，而中醫藥文體旅產業就非中國莫屬。他建議借助港澳地區的國際優勢，推動中醫藥文體旅品牌。他提到曾到陝西的藥王山，可一邊行山一邊採藥，希望香港可參考這種主題旅遊。他提倡推動中醫藥文化創意產品創新，從製作書籤、香囊等着手，再延伸至掛件、抱枕等。

航空科技方面，吳傑莊指國家正在此領域領先，他期望容許香港創科專家和科研隊伍設立航天科技國家重點實驗室，增加香港科研人才和企業參與國家航天科技研究的機會。另外，他建議國家向香港借出上過太空的航天科技設備，在香港展出，定期舉行大型博覽會，更可配合遊樂設施，在中環海濱等戶外舉辦中國航天科技嘉年華，推動航天科技旅遊項目，建立世界級品牌。