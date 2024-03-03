全國兩會2024｜唐英年建議放寬國家文物外借來港限制　盡快恢復深圳居民「一簽多行」

全國兩會將於北京召開，全國政協常委唐英年提交7項提案，個人提案包括放寬國家文物外借到港展覽的限制，以及促進香港旅遊業和零售業發展、「優化」粵港澳大灣區陸路過關安排、推動香港國際機場實施「一地兩檢」等。他另提交一份是有關促進香港旅遊業和零售業發展的聯名提案，獲逾140名政協委員聯名支持。
希望循序漸進延長關口通關時間
唐英年指出，目前《中華人民共和國文物保護法》有數目、展期和展品規限，因此建議內地可以為香港展出國家文物提供彈性、減少限制，以及讓香港成為中國博物館協會成員，加深香港優秀文化人才與內地頂尖行業領袖的交流。
香港與內地融合方面，唐英年建議中央放寬內地訪港旅客免稅額，由5,000元人民幣提升至3萬元人民幣，並開放赴港旅遊「自由行」城市和盡快恢復深圳居民來港「一簽多行」政策等。他又希望透過循序漸進方式，選擇兩至三個管制站「實行全日自由互通」，讓中港車輛按效率和開支等，自行決定過關地點。
金融範疇方面，唐英年就提出有關「深化」合格境外有限合伙人(QFLP)的安排，以及保護國家經濟發展和香港國際金融中心地位，包括建議國家為香港提供3項公開支持，加強國際投資者信心等。他亦提出一項創科範疇提案，讓香港扮演積極角色，實現技術、產業及資本的良性循環，助力國家高質量發展。
赴北京參觀故宮博物院展覽
此外，唐英年今日(3日)亦在故宮博物院常務副院長婁瑋及香港故宮文化博物館館長吳志華陪同下，在北京參觀故宮博物院的「埃爾奧拉：阿拉伯半島的奇蹟綠洲」展覽及「璀璨波斯：伊朗文物精華展」。