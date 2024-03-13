全國兩會2024｜曾偉雄︰美國可借鑑國家禁毒委員會經驗

全國政協委員、國家禁毒委員會副主任曾偉雄說，全球毒品問題惡化之際，內地的吸毒人數卻呈下跌趨勢，由2019年的200多萬人，降至最新的100多萬人，佔全球近3億名吸毒者非常小的比例，反映中國的毒品治理工作全方位，能夠限制毒品供應和需求。 曾偉雄出席兩會期間接受香港電台專訪，他表示，國家對任何毒品源頭和活動都採取零容忍態度，包括實行網格化地區管理制度，利用污水檢測等科技，掌握涉及毒品的地區；當局同時設置3年觀察期，由全國近15萬名戒毒社工，跟進戒毒人士重投社會的情況，並提供技能培訓等，協助他們重建事業和家庭。

曾偉雄提到，國家禁毒委員會是一個跨部門統籌組織，國務院會協調公安部、衛建委、教育部等參與，以達至各司其職，目前美國正研究設置類似組織，相信可以借鑑中國經驗。