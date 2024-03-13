熱門搜尋:
LOONG 9 國泰航空 23條立法 大嶼山地震 米芝蓮 Belgravia Place 泰峯 李龍基 大光麵 八達通全國通 流感 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-03-13 11:31:00

全國兩會2024｜曾偉雄︰美國可借鑑國家禁毒委員會經驗

分享：
全國兩會2024｜曾偉雄︰美國可借鑑國家禁毒委員會經驗 香港吸食冰毒人數增（資料圖片）

全國兩會2024｜曾偉雄︰美國可借鑑國家禁毒委員會經驗 香港吸食冰毒人數增（資料圖片）

全國政協委員、國家禁毒委員會副主任曾偉雄說，全球毒品問題惡化之際，內地的吸毒人數卻呈下跌趨勢，由2019年的200多萬人，降至最新的100多萬人，佔全球近3億名吸毒者非常小的比例，反映中國的毒品治理工作全方位，能夠限制毒品供應和需求。 曾偉雄出席兩會期間接受香港電台專訪，他表示，國家對任何毒品源頭和活動都採取零容忍態度，包括實行網格化地區管理制度，利用污水檢測等科技，掌握涉及毒品的地區；當局同時設置3年觀察期，由全國近15萬名戒毒社工，跟進戒毒人士重投社會的情況，並提供技能培訓等，協助他們重建事業和家庭。

曾偉雄提到，國家禁毒委員會是一個跨部門統籌組織，國務院會協調公安部、衛建委、教育部等參與，以達至各司其職，目前美國正研究設置類似組織，相信可以借鑑中國經驗。

呈報吸毒人數按年上升3%

另外，香港禁毒常務委員會的數據顯示，去年呈報的整體吸毒人數，按年上升3%至5500人，吸食毒品種類以海洛英、可卡因和冰毒為主。 曾偉雄認為，香港整體吸毒人數佔全球比例很少，但吸食冰毒人數增加，情況令人擔心，因為這些新型毒品是化學合成物，意味毒販可以無限量供應。他又認為，不少西方國家將大麻非刑事化，是全球毒品問題不斷惡化的其中一個成因，亦有機會將吸毒問題由海外帶入香港。

防騙視伏APP懶人教學包，自動偵伏，舉報騙局（CyberDefender 守網者） 防騙視伏APP懶人教學包，如何開啟權限？（CyberDefender 守網者） 防騙視伏APP懶人教學包，如何開啟權限？（CyberDefender 守網者） 防騙視伏APP懶人教學包，如何舉報？（CyberDefender 守網者） 防騙視伏APP懶人教學包（CyberDefender 守網者）

曾偉雄說，中美禁毒合作近年因為種種原因受到影響，雙方去年底決定重啟合作並進行初步溝通，交換關注問題。他相信工作組短期內有望再次商討，並研究合作細節。對於重啟合作是否意味兩國關係緩和，曾偉雄說，不敢下定論，大國外交複雜，超出自己工作範圍。 對於美國財政部制裁中國實體或個人，指控他們製造及銷售合成鴉片類藥物芬太尼的前體。曾偉雄強調，據了解，有關公民和企業出口的前體化學品和裝備，均沒有違反國際和國家規定，但進口美國時則未能符合美方規定，這是涉及出口商與入口商的法律責任爭議。目前難以預測中美會否在往後的工作組上，就規管芬太尼前體有更多討論。 他指，聯合國每年都舉辦年會，就列管物質作出決議案，如果某個國家認為某種物質應該受到國際監管，理論上有渠道提出訴求，認為美方指控中國為美國毒品主要來源國的講法毫無事實根據，十分無理；又強調有報告顯示，自中國2019年將芬太尼整類列管後，再無發現由中國運到美國的芬太尼個案。

原文刊登於 香港電台

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受