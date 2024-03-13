全國兩會2024｜曾偉雄︰美國可借鑑國家禁毒委員會經驗

全國政協委員、國家禁毒委員會副主任曾偉雄說，全球毒品問題惡化之際，內地的吸毒人數卻呈下跌趨勢，由2019年的200多萬人，降至最新的100多萬人，佔全球近3億名吸毒者非常小的比例，反映中國的毒品治理工作全方位，能夠限制毒品供應和需求。 曾偉雄出席兩會期間接受香港電台專訪，他表示，國家對任何毒品源頭和活動都採取零容忍態度，包括實行網格化地區管理制度，利用污水檢測等科技，掌握涉及毒品的地區；當局同時設置3年觀察期，由全國近15萬名戒毒社工，跟進戒毒人士重投社會的情況，並提供技能培訓等，協助他們重建事業和家庭。
曾偉雄提到，國家禁毒委員會是一個跨部門統籌組織，國務院會協調公安部、衛建委、教育部等參與，以達至各司其職，目前美國正研究設置類似組織，相信可以借鑑中國經驗。
呈報吸毒人數按年上升3%
另外，香港禁毒常務委員會的數據顯示，去年呈報的整體吸毒人數，按年上升3%至5500人，吸食毒品種類以海洛英、可卡因和冰毒為主。 曾偉雄認為，香港整體吸毒人數佔全球比例很少，但吸食冰毒人數增加，情況令人擔心，因為這些新型毒品是化學合成物，意味毒販可以無限量供應。他又認為，不少西方國家將大麻非刑事化，是全球毒品問題不斷惡化的其中一個成因，亦有機會將吸毒問題由海外帶入香港。
曾偉雄說，中美禁毒合作近年因為種種原因受到影響，雙方去年底決定重啟合作並進行初步溝通，交換關注問題。他相信工作組短期內有望再次商討，並研究合作細節。對於重啟合作是否意味兩國關係緩和，曾偉雄說，不敢下定論，大國外交複雜，超出自己工作範圍。 對於美國財政部制裁中國實體或個人，指控他們製造及銷售合成鴉片類藥物芬太尼的前體。曾偉雄強調，據了解，有關公民和企業出口的前體化學品和裝備，均沒有違反國際和國家規定，但進口美國時則未能符合美方規定，這是涉及出口商與入口商的法律責任爭議。目前難以預測中美會否在往後的工作組上，就規管芬太尼前體有更多討論。 他指，聯合國每年都舉辦年會，就列管物質作出決議案，如果某個國家認為某種物質應該受到國際監管，理論上有渠道提出訴求，認為美方指控中國為美國毒品主要來源國的講法毫無事實根據，十分無理；又強調有報告顯示，自中國2019年將芬太尼整類列管後，再無發現由中國運到美國的芬太尼個案。
原文刊登於 香港電台