全國兩會2024｜李家傑交三份提案　聚焦能源AI及芯片產業

大力發展智慧能源技術

李家傑指，新一輪能源領域的全球競爭，正在從資源依賴型轉變為科技裝備和先進技術的競爭，進一步改善新型儲能技術尤為重要，故提出建議包括構建以企業為主體、以市場為導向、產學研深度融合的技術創新體系。

建議 將香港建設成為「國際人工智能之都」

作為來自香港的政協常委，李家傑指，他認為應積極推動香港貢獻所長，融入國家發展大局，因香港作為一個高度開放的國際化城市，具有良好的產業基礎，高水平的人才和研發環境，是一個吸引國內外人工智能領域投資和人才的理想地點，建議將香港納入國家人工智能發展的現有計劃中，將香港建設成為「國際人工智能之都」，支持更多港資企業申請加入「創新平台」行列。