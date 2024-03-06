全國兩會2024｜李家傑交三份提案　聚焦能源AI及芯片產業

2024年全國兩會舉行，全國政協常委、香港恒基兆業集團主席、香港中華煤氣有限公司主席李家傑，今年就智慧能源、人工智能和芯片產業三大方向分別提出三份提案。
大力發展智慧能源技術
李家傑指，新一輪能源領域的全球競爭，正在從資源依賴型轉變為科技裝備和先進技術的競爭，進一步改善新型儲能技術尤為重要，故提出建議包括構建以企業為主體、以市場為導向、產學研深度融合的技術創新體系。
建議將香港建設成為「國際人工智能之都」
作為來自香港的政協常委，李家傑指，他認為應積極推動香港貢獻所長，融入國家發展大局，因香港作為一個高度開放的國際化城市，具有良好的產業基礎，高水平的人才和研發環境，是一個吸引國內外人工智能領域投資和人才的理想地點，建議將香港納入國家人工智能發展的現有計劃中，將香港建設成為「國際人工智能之都」，支持更多港資企業申請加入「創新平台」行列。
完善芯片相關人才引進政策
此外，近年芯片相關領域核心技術問題被廣泛關注，港府也宣布推動微電子研發，李家傑指，他在親身投入芯片工作中深刻體會到，中國芯片產業在核心技術自主可控性、供應鏈安全性和產業發展持續性等方面仍待進一步完善，因此總結提出《提案》，從四大方面提出建議，包括強化公共服務配套、完善芯片相關人才引進政策等。