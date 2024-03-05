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2024-03-05 11:14:48

全國兩會2024｜李家超：必定繼續全面準確貫徹一國兩制　發揮好愛國者治港力量

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全國兩會2024｜李家超：必定繼續全面準確貫徹一國兩制　發揮好愛國者治港力量

全國兩會2024｜李家超：必定繼續全面準確貫徹一國兩制　發揮好愛國者治港力量

第十四屆全國人民代表大會第二次會議今早在北京開幕，國務院總理李強在會上作政府工作報告，行政長官李家超列席。他指對李強的講話感到很鼓舞，在中央的指導支持下，特區政府必定繼續全面準確、堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、高度自治的方針。

李家超表示今年是新中國成立七十五周年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，對一國兩制實踐具有重要意義。李家超指出，特區政府必定發揮好愛國者治港的力量和價值，團結各界，全力發展經濟、改善民生，並充分把握好十四五規劃、粤港澳大灣區建設、一帶一路倡議等國家戰略帶給香港的龐大機遇，積極融入國家發展大局，提升國際競爭力。

全國兩會期間，全國人大代表和全國政協委員將分別審議和討論《政府工作報告》。李家超寄語港區全國人大代表和港區全國政協委員履職盡責，繼續提出具建設性的建議和提案，發揮積極作用。

全國兩會2024｜李家超：必定繼續全面準確貫徹一國兩制　發揮好愛國者治港力量

全國兩會2024｜李家超：必定繼續全面準確貫徹一國兩制　發揮好愛國者治港力量

李強指香港要繼續全面準確貫徹一國兩制

李強在政府工作報告中，提到香港要繼續全面準確、堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、高度自治的方針，堅持依法治港，落實愛國者治港原則；支持香港發展經濟、改善民生，發揮自身優勢和特點，積極參與粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局，保持香港長期繁榮穩定。

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