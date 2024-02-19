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2024-02-19 17:23:00

全國兩會2024｜梁美芬「年輕人只拍拖唔結婚」　提案建議獎勵生育3子女或以上的夫妻

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全國兩會2024｜梁美芬「年輕人只拍拖唔結婚」，提案建議獎勵生育3子女或以上的夫妻。(陳芷晴攝)

全國兩會2024｜梁美芬「年輕人只拍拖唔結婚」，提案建議獎勵生育3子女或以上的夫妻。(陳芷晴攝)

今年全國兩會於3月5日舉行，經民聯全國人大代表及全國政協委員將提交14項建議和提案，當中包括鼓勵生育。

梁美芬：年輕人只拍拖唔結婚

全國人大代表、經民聯副主席梁美芬關注內地很多年輕人「只拍拖，唔結婚」，甚至「恐婚」。她分析主要因經濟壓力大，以往「派兩粒糖就結婚」，現時則很隆重，年輕家庭未必可負擔，要檢討意識形態。梁美芬提及自內地生育政策開放後，人口並未如預期止跌回升。她建議修改國家人口與計劃生育法，容許有條件並有意生育的夫妻可生育多於3個子女，並對生育3個子女或以上的夫妻提供適當的獎勵、補助和社會保障。

結婚生育｜高齡孕婦等7種人，建議接受產前遺傳診斷與遺傳諮詢 （am730製圖） 結婚生育｜高齡孕婦等7種人，建議接受產前遺傳診斷與遺傳諮詢 （am730製圖） 結婚生育｜高齡孕婦等7種人，建議接受產前遺傳診斷與遺傳諮詢 （am730製圖） 結婚生育｜高齡孕婦等7種人，建議接受產前遺傳診斷與遺傳諮詢 （am730製圖） 結婚生育｜高齡孕婦等7種人，建議接受產前遺傳診斷與遺傳諮詢 （am730製圖） 結婚生育｜高齡孕婦等7種人，建議接受產前遺傳診斷與遺傳諮詢 （am730製圖） 結婚生育｜高齡孕婦等7種人，建議接受產前遺傳診斷與遺傳諮詢 （am730製圖） 結婚生育｜高齡孕婦等7種人，建議接受產前遺傳診斷與遺傳諮詢 （am730製圖）

吳永嘉建議設立住房公積金追繳期限

全國人大代表、經民聯副主席吳永嘉關注港企近年在內地經營面對困難，他接獲多家港商反映，其內地企業遭遇職工追討過往欠繳的住房公積金，令部分企業因資金周轉問題面臨倒閉。吳永嘉向全國人大建議設立住房公積金追繳期限，他指出在90年代建立住房公積金制度初期，不少地方政府為吸引投資者到當地設廠經營，紛紛對企業作出隱性承諾，允許「少繳」住房公積金，導致如今的歷史遺留問題。他建議國家及時檢討及修訂《住房公積金管理條例》，設立最長3年的追溯期上限，化解目前勞資雙方的分歧。

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胡劍江建議參考日韓等產業發展戰略宣傳中國文化

全國政協委員、經民聯執委胡劍江提交「舉國創建文化強國地位，爭取國際話語權及道德高地」提案，建議國家文化主管部門制定提升中華文化國際影響力的4個五年計劃，從中國實際出發，參考日本、南韓等國的文化產業發展戰略，宣傳文化。全國政協委員、經民聯成員杜家駒建議設立優秀中國海外留學生獎學金計劃，每年從內地、香港和澳門挑選大約100至300名已獲取錄入讀中國境外的世界百強大學的中國留學生，資助他們修讀學位課程，並須通過嚴謹的遴選過程，包括具備愛國情懷及願意說好中國故事，畢業後必須回到內地、香港和澳門工作至少3至5年等。

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經民聯8名全國政協委員將提交聯名提案，建議中央支持研究建立「粤港澳大灣區自由貿易合作區」。以CEPA 框架下粤港澳實施特殊自由貿易合作安排為基礎，將廣東自貿試驗區高水平開放政策適用範圍，擴至粤港澳三地，建立「大灣區自貿合作區」，通過自貿合作區的運作模式，推動廣東在貿易、投資、規則等領域全面對接港澳，進一步消除粤港澳三地投資和貿易壁壘，實現貨物、服務、資金、人員、數據等市場要素自由便利流動。

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