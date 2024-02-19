全國兩會2024｜民建聯將提約30個提案　建議延長口岸通關時間

今年全國兩會將於3月5日召開，民建聯全國人大代表以及全國政協委員將提出約30個提案。民建聯建議開放更多24小時口岸、延長通關時間，及落實「合作查驗、一次放行」通關模式。 兩地人民往來頻繁，民建聯港區全國人大代表黃冰芬這幾個月在不同口岸考察，留意到有延長服務時間的需求。她建議增加24小時通關口岸，包括深圳灣、福田、落馬洲及蓮塘口岸，方便連接深圳東 、西及中部。其他口岸方面，黃冰芬提到蓮塘口岸服務人次遠超容量，最需要延長服務時間，連同羅湖及落馬洲口岸平日可延長服務至凌晨12時，在周末及公眾假期則延長開放至凌晨2時。

至於通關程序，黃冰芬希望落實「合作查驗、一次放行」，使用「三閘門」的合作自助查驗通道，市民只需排一次隊就可過關，建議在重建的皇崗及沙頭角口岸落實安排。

陳勇建議在港落實愛國主義教育法措施 國家實施愛國主義教育法，民建聯港區全國人大代表陳勇建議亦在香港落實措施，因市民經歷香港由亂到治、由治及興的階段，趁今年建國75周年，應加強教育市民思想政治、國家文化、國家安全等內容。他提到特別在暑假，很多青年希望參觀駐港解放軍營，目前是供不應求，建議在重要節日增加開放日子，並將參觀安排納入學校課程。陳勇亦建議在港成立中國共產黨歷史展覽館；讓香港的地區社團和政團的骨幹成員到內地部門實習；希望四川再向香港贈送大熊貓等。