全國兩會2024｜部分本港大學擬入北都進一步發展

施政報告提出在北部都會區發展「北都大學教育城」，部分本港大學有意進駐發展。正在北京出席兩會的全國政協委員、教育大學校長李子建接受香港電台訪問。他說教大計劃在北部都會區成立教育中心，因為北都位置接近大灣區城市，內地對師資培訓有很大需求，希望中心可以為大灣區師生提供多一個培訓途徑。

李子建又說，教育大學正籌備在內地設立聯合教育中心，計劃規模較小型，因此暫不會成立「第二校區」。他說，教大有不同領域學系，但未做到如內地般的大型校區，希望先做好鞏固和拓展規劃的工作，包括考慮增加相關多元學科，又說教大一直與內地院校有不同合作，內地對碩士和博士課程有很大需求，計劃在內地成立的聯合教育中心，可探討與不同夥伴開設相關多元化課程。