全國兩會2024｜部分本港大學擬入北都進一步發展

施政報告提出在北部都會區發展「北都大學教育城」，部分本港大學有意進駐發展。正在北京出席兩會的全國政協委員、教育大學校長李子建接受香港電台訪問。他說教大計劃在北部都會區成立教育中心，因為北都位置接近大灣區城市，內地對師資培訓有很大需求，希望中心可以為大灣區師生提供多一個培訓途徑。
李子建又說，教育大學正籌備在內地設立聯合教育中心，計劃規模較小型，因此暫不會成立「第二校區」。他說，教大有不同領域學系，但未做到如內地般的大型校區，希望先做好鞏固和拓展規劃的工作，包括考慮增加相關多元學科，又說教大一直與內地院校有不同合作，內地對碩士和博士課程有很大需求，計劃在內地成立的聯合教育中心，可探討與不同夥伴開設相關多元化課程。
另一名全國政協委員、浸會大學校長衞炳江說，香港現時強調中西醫協作，醫生本身要貫通中西醫，除了現時的中醫學系，浸大正初步構思在北部都會區設立醫學院培訓人才，亦希望在北都設立中醫藥科研機構。另外，除了明年啟用的中醫醫院外，長遠期望香港能夠再增設中醫醫院。
港區人大代表、科大校長朱葉玉如說，科大計劃成立的醫學院與現時兩間大學醫學院不同，校方將錄取已大學畢業、在不同領域接受過訓練的學生，例如計算學系學生，希望訓練面向未來的醫療人才，因此學生對新科技一定要有認識，將新科技與醫療教育結合，畢業後會成為同時具備研究知識同臨床經驗的人才。
對於港大醫學院院長劉澤星提到，現時醫學院招聘教學人員有困難，需要思考招聘問題，朱葉玉如說，科大已開始在全球尋找人才來港，認為香港作為國際化城市，會吸引到有經驗的人才考慮來港加入工作。
身兼全國政協委員的劉澤星，回應科大和理大正籌劃設立醫學院，會否帶來競爭時說，香港需要醫生，每間大學都要做好訓練醫生的工作。
原文刊登於 香港電台