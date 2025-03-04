全國兩會2025｜小鵬汽車董事長何小鵬：期待香港發展低空經濟

全國人大代表、小鵬汽車董事長何小鵬表示，國家一直支持民營企業，最近幾年對實體行業支持更多，包括農業上都有支持，如果從第三產業逐漸向第二產業、第一產業更平衡、更全面的話，所有民營企業家都會很開心。
何小鵬：會把飛行汽車帶到香港
何小鵬表示，期待香港發展低空經濟，今年6月香港有專門的汽車和科技相關展覽，會把飛行汽車帶到香港，讓更多朋友看到低空飛行的變化，並期待香港推出相關政策支持低空經濟，如有的話，集團肯定願意看能否符合政策。對於會否申請試點項目，他表示期待和會努力，希望香港多支持低空經濟，認為周邊海港和海邊有很大發展機會。
人大代表、廣汽集團董事長馮興亞表示，現時低空經濟發展在內地已全面佈局，飛行汽車的團隊亦已成立。被問到有否計劃擴展到香港，他說正在思考，但目前未有具體計劃，又說每一個事業的發展都有一個起點，首先在總部的周圍開始，到一定成熟後，才能擴展到其他地方。
人大代表、泰豪集團董事長黃代放表示，《民營經濟促進法》很有必要，期望早日出台有關法律，又指國家主席習近平高度重視民營經濟發展、關心民營企業發展，曾經表示一貫支持。集團發展一直依靠科技創新，現在更與人工智能緊密結合。至於中美關稅問題，他認為市場競爭是必須，雖然美國加關稅影響不大，但不太贊同加關稅。
另一名人大代表、小米集團董事長雷軍沒有回應習近平會見民企代表時提出的要求。
原文刊登於 香港電台