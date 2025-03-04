全國兩會2025｜小鵬汽車董事長何小鵬：期待香港發展低空經濟

全國人大代表、小鵬汽車董事長何小鵬表示，國家一直支持民營企業，最近幾年對實體行業支持更多，包括農業上都有支持，如果從第三產業逐漸向第二產業、第一產業更平衡、更全面的話，所有民營企業家都會很開心。

何小鵬：會把飛行汽車帶到香港

何小鵬表示，期待香港發展低空經濟，今年6月香港有專門的汽車和科技相關展覽，會把飛行汽車帶到香港，讓更多朋友看到低空飛行的變化，並期待香港推出相關政策支持低空經濟，如有的話，集團肯定願意看能否符合政策。對於會否申請試點項目，他表示期待和會努力，希望香港多支持低空經濟，認為周邊海港和海邊有很大發展機會。