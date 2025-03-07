全國兩會2025｜支聯會拒交資料案上訴得直 孫青野：國安法是否須修改由人大決定

孫青野表示，實施過程中持續完善是正確，特區政府實施得好，是否需要修改要交由全國人大決定。（港台圖片）

支聯會拒交資料案，3名上訴人鄒幸彤、鄧岳君及徐漢光終極上訴得直。特區政府表示，會積極審視香港特區維護國家安全的執法經驗，研究如何進一步完善香港特區相關的法律制度及執行機制。

在北京，中央駐港國安公署副署長孫青野表示，相信法官依法公正審判。被問到《香港國安法》是否有需要修改的空間，他說，實施過程中持續完善是正確，特區政府實施得好，是否需要修改要交由全國人大決定。

黎智英並非個別國家總統兒子 「為何要特赦」

對於有海外意見提出應特赦壹傳媒創辦人黎智英，身兼全國政協委員的孫青野，在全國兩會期間接受訪問時說，要依法處理和尊重法官，不應向法官施壓，反問指黎智英並非個別國家總統的兒子，有何要特赦的理由。