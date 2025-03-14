全國兩會2025｜李家超舉行兩會精神內部學習分享會 提示官員留意3點

李家超在社交平台表示，國務院總理李強發表的政府工作報告涉及港澳篇幅中，重申「要全面準確、堅定不移貫徹『一國兩制』、『港人治港』、『澳人治澳』、高度自治的方針」、「落實『愛國者治港』、『愛國者治澳』原則」、「支持香港、澳門發展經濟、改善民生」；今年更特別提出「深化國際交往合作」和「維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序」。李家超稱報告又指出，要加大區域戰略實施力度，提升粵港澳大灣區等經濟發展優勢區域的創新能力和輻射帶動作用。

全國兩會閉幕，行政長官李家超今日（14日）早上舉行政府高層內部學習分享會，和政治委任官員等分享學習全國兩會精神的體會；包括香港如何更好對接國家發展戰略，以及其對特區政府管治的重要意義等，並要求官員學習領會和貫徹全國兩會精神。

李家超提示各官員留意三點，第一，是港澳篇幅落首次重點提及「深化國際交往合作」。李家超表示，香港要更大力度發揮好內聯外通的重要橋樑窗口作用，而他在上任後先後率團訪問中東及東盟國家，簽署過百份備忘錄及相關協議；政府也要繼續深化對外交往合作，積極爭取加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）；以及對外說好國家故事、說好香港故事。

第二，香港要更好發揮「一國兩制」制度優勢，主動對接國家發展戰略，打開發展新天地。李家超稱香港要繼續秉持因地制宜發展新質生產力的原則，加快發展國際創新科技中心建設；亦要進一步鞏固提升國際金融、航運和貿易中心地位，積極打造國際高端人才集聚高地；並以創新思維結合市場力量，推進北部都會區和河套深港科技創新合作區發展。