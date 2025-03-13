全國兩會2025｜李慧琼料民營經濟愈來愈旺盛　陳勇籲時刻警惕維護國安

李慧琼：國家去年經濟保持5%增長是得來不易

李慧琼以「高效、高速」形容今屆全國人大代表會議，期間完成7項議程審議，成效顯著及延續提速提效的成果。她形容政府工作報告是「不忘初心、提振信心」，國家各級官員堅持為人民服務，並貫徹三中全會精神，全心發展經濟及改善民生，國家亦大力提振經濟及市民信心。

李慧琼表示，國家去年經濟保持5%增長是得來不易、穩得精彩。DeepSeek的出現，外界對國家科技及升級轉型充滿信心。而隨著《促進民營經濟法》在全國人大常委會正審議，她相信民營經濟發展會愈來愈旺盛，國家透過立法釋放重要信息，就是既促進、又保護民營經濟，而不論國企、民企，在發展經濟上均是同等重要。