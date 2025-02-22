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2025-02-22 19:00:00

全國兩會2025｜民建聯人大將提數十建議　倡擴大一簽多行及深化愛國主義教育

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民建聯的港區人大代表計劃兩會期間提出超過40項建議。

民建聯的港區人大代表計劃兩會期間提出超過40項建議。

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民建聯的港區人大代表計劃在下月舉行的北京兩會提出超過40項建議，期望推動香港深度融入國家發展戰略，推動新質生產力，做好「超級聯繫人」內聯外通的角色。

民建聯的建議包括逐步擴大一簽多行至更多大灣區城市，甚至北京、上海等一線城市，協助旅遊發展；建議加快建設粵港遊艇自由港，期望內地可以在出入境政策拆牆鬆綁，開放更多遊艇審批，容許一地兩檢等方便通關模式；建議加快單程證審批，令持有單程證人士成為勞動力「新力軍」。

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全國人大常委李慧琼說，要落實三中全會提出，將香港打造成為高端人才聚集地，成為人才首選的工作地方，亦要與大灣區對接，優化不同專業的執業互認機制，包括法律、醫療、會計等。他們會建議建立大灣區人才協同發展機制，與區內城市併船出海，引入領軍的高技術人才及重點實驗室落戶香港，期望中央會考慮在河套區建立大灣區第三個實驗室。

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李慧琼提到，他們建議進一步深化愛國主義教育，因應愛國主義法的第23條內容，加上施政報告提出，會在學生交流方面加入更多「紅色資源」，讓學生更理解和體現國家的發展歷程，因此提議國家採取措施，推動內地的省市整合部分有特色的「紅色資源」，包括博物館及抗戰史蹟徑，特別與香港歷史相關的路線，讓本港各界人士到內地交流時，可接觸及使用愛國主義的路線與資源；今年是抗戰勝利80周年，期望部分合適活動可在本港舉辦。

重點是促經濟、謀發展及改善民生

港區人大代表召集人陳勇說，全球有6,000多萬華僑，他們期望中央支持本港加強僑務工作，推進華僑政策；他們亦建議設立「人大代表之家」，更好促進大灣區發展；提議大灣區城市與養老機構參考本港房協提供的長者友善住屋計劃，形成港式的安老大廈或社區。陳勇提到，中美貿易被無良政客針對，在增加關稅情況下，願意來港投資的美國商界仍在增加，雙邊貿易額也增加。他強調，今次兩會民建聯的關注重點是促經濟、謀發展及改善民生，只要大家保持信心，短期貿易戰不會阻礙到本港發展。

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原文刊登於 香港電台

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