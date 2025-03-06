全國兩會2025｜港區政協引述丁薛祥明白香港經濟問題　形容勢頭回復至2019年

在北京，主管港澳事務的國務院常務副總理丁薛祥，出席港澳地區全國政協委員聯組會議。全國政協委員及後接受視像訪問。(港台圖片)

在北京，主管港澳事務的國務院常務副總理丁薛祥，出席港澳地區全國政協委員聯組會議。

全國政協委員盧永雄在視像訪問表示，丁薛祥向委員提出三點希望，分別是帶頭將全國兩會精神宣傳好、落實好，帶頭支持行政長官和特區政府依法施政，以及帶頭凝聚港澳發展強大合力。

鼓勵創科投資要及早與投長期

盧永雄引述丁薛祥指，創科投資要投得早、可以投少、投長期以及投資硬科技，指曾經參觀無人機企業大疆，負責人來自香港科大，當年只用約一萬元做模型，但目前投資回報非常高，鼓勵工商界和金融資本更多投資創科企業。丁薛祥亦提到，國家要建設科技強國，科技同金融資本會結合，希望香港金融資本促進香港和內地科技合作，抓住機遇，發揮作用。