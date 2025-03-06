全國兩會2025｜港區政協引述丁薛祥明白香港經濟問題　形容勢頭回復至2019年

在北京，主管港澳事務的國務院常務副總理丁薛祥，出席港澳地區全國政協委員聯組會議。
全國政協委員盧永雄在視像訪問表示，丁薛祥向委員提出三點希望，分別是帶頭將全國兩會精神宣傳好、落實好，帶頭支持行政長官和特區政府依法施政，以及帶頭凝聚港澳發展強大合力。
鼓勵創科投資要及早與投長期
盧永雄引述丁薛祥指，創科投資要投得早、可以投少、投長期以及投資硬科技，指曾經參觀無人機企業大疆，負責人來自香港科大，當年只用約一萬元做模型，但目前投資回報非常高，鼓勵工商界和金融資本更多投資創科企業。丁薛祥亦提到，國家要建設科技強國，科技同金融資本會結合，希望香港金融資本促進香港和內地科技合作，抓住機遇，發揮作用。
全國政協委員管浩鳴表示，雖然遇到很多外部打壓，但中國人底氣足，不會影響新質生產力的發展，鼓勵委員面對困難要堅決回應，不要退縮，對方又指，香港面對一些經濟問題，但勢頭已經回復至2019年，並以鑽石形容香港，希望繼續發光發亮，做好超級聯繫人的角色。
民營企業是支撐經濟發展的重要活力
全國政協常委何超瓊表示，丁薛祥指國家高度評價去年港澳在經濟、社會、民生等方面的發展，而民營企業是支撐經濟發展的重要活力，期望委員繼續做好，要對前景有信心，以及用好自己智慧。
全國政協常委高永文表示，丁薛祥高度肯定香港於回歸26年後，團結一致，在國家支持下完成《基本法》第23條立法，並提醒大家在大局穩定後要居安思危。
原文刊登於 香港電台