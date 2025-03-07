全國兩會2025｜馬逢國引述丁薛祥 港經濟恢復向好由治及興路越走越穩

港區人大代表團團長馬逢國會後見記者時引述丁薛祥說，過去一年國家發展走過很不平凡的歷程，亦取得重大成就，其中經濟「穩得很精彩」，全年經濟有5%增長得來不易，同時「穩住回升」向好的態勢，另一亮點是新質生產力加快發展。他又引述丁薛祥說，中央去年下半年採取一系列措施後，樓市、股市及社會信心得到有效提振和明顯改善。

在北京，主管港澳事務的國務院常務副總理丁薛祥參加港區人大代表團會議，港澳辦主任夏寶龍亦有列席會議。

馬逢國表示，丁薛祥提到香港過去一年亦取得一系列新的突破，特別強調《基本法》23條立法圓滿完成，另外經濟、金融持續恢復向好，國際影響力明顯提升，民生福祉等多方面都有改善，能做到加快融入國家發展大局，在由治及興的道路上走得越來越穩。

馬逢國又說，丁薛祥呼籲大家深入學習貫徹國家主席習近平重要講話精神，推動香港由治及興，希望能取得更大成效。首先要更堅定維護國家安全，亦要凝心聚力拼經濟、謀發展、搞建設，同時提升香港獨特地位和優勢。

他又引述丁薛祥指，希望港區全國人大代表能夠認真履職盡責，承擔一國兩制實踐的重要使命，包括要將兩會精神向香港社會傳達、全力支持行政長官及特區政府依法施政、以及維護社會團結和穩定。

丁薛祥非常關心香港 情況記得非常細緻

全國人大常委李慧琼形容，丁薛祥非常關心香港，香港發生的情況都記得非常細緻。李慧琼指出，香港去年經歷不平凡一年，完成23條立法、經濟亦有正增長，未來挑戰亦很大，香港社會要一齊努力，在發展經濟改善民生方面，香港要進一步鞏固及提升金融、航運、貿易中心，打造人才高地方面出謀獻策；人大代表亦可發揮積極作用，進一步做好愛國主義教育，宣傳好兩會精神。