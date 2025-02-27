全國兩會2025｜黃錦輝建議推進DeepSeek進駐香港　提升中國AI全球影響力

全國兩會下月在北京召開，全國政協委員黃錦輝提交了7項建議，包括建議中央政府考慮推進國產人工智能「DeepSeek」（深度求索）進駐香港，並提升中國人工智能在全球的影響力。
黃錦輝今日與傳媒茶聚，分享提交兩會的建議。當中提到「DeepSeek」的問世，為中國人工智能的發展帶來了新機遇，發現比起外國研發的人工智能，只需約10%的開發成本，顛覆了市場。而在「一國兩制」 的獨特框架下，香港有著得天獨厚的優勢，黃建議中央政府考慮推進「DeepSeek」進駐香港，促進其在香港的廣泛應用。同時，亦能充分利用香港作為中國「走出去」的重要渠道，提升中國人工智能在全球的影響力。
共建大灣區科創生態圈
針對香港與內地在科創領域融合時遭遇機制障礙，黃錦輝提出三點建議，一是放寬內地官員赴港限制，簡化大灣區科創合作官員審批流程，開設「綠色通道」，發放專項通行證，方便合作官員自由往返；二是推動內地投資基金「過河」，鼓勵在香港設立分支機構或平台，組建本地化團隊，借助香港平台助力內地科技成果轉化和企業出海；三是由中央牽頭，聯合內地與香港金融機構設立大灣區科創合作基金，支持兩地合作專案及國際拓展。
港府期望發展低空經濟，黃錦輝指出內地與香港在低空領域存在法規差異，建議大灣區城市應共同制定通用空域規劃和管制標準。且針對粵港澳大灣區城市低空運輸通關耗時問題，黃建議借鑒「跨關境安檢前置」模式，共建低空運送網路，確定航道並培養維修人員。此外，大灣區城市也應成立跨境低空經濟合作小組，提升科技和安全水準。