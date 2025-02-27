全國兩會2025｜黃錦輝建議推進DeepSeek進駐香港　提升中國AI全球影響力

全國兩會下月在北京召開，全國政協委員黃錦輝提交了7項建議，包括建議中央政府考慮推進國產人工智能「DeepSeek」（深度求索）進駐香港，並提升中國人工智能在全球的影響力。

黃錦輝今日與傳媒茶聚，分享提交兩會的建議。當中提到「DeepSeek」的問世，為中國人工智能的發展帶來了新機遇，發現比起外國研發的人工智能，只需約10%的開發成本，顛覆了市場。而在「一國兩制」 的獨特框架下，香港有著得天獨厚的優勢，黃建議中央政府考慮推進「DeepSeek」進駐香港，促進其在香港的廣泛應用。同時，亦能充分利用香港作為中國「走出去」的重要渠道，提升中國人工智能在全球的影響力。