全國幼兒手球總站賽四川舉行 8名本港K3生奪3獎

巴黎奧運即將開鑼，市民盼港隊再創佳績。圓玄幼稚園(天逸邨)6歲年幼手球運動員上月到內地參加「2024全國幼兒手球嘉年華總站賽」勇奪殊榮獲3個獎項，亦是在賽事中唯一一隊獲獎香港學生。參賽學生的家長表示，女兒參與幼兒手球訓練後，提升了專注力，並會主動解決困難；亦有家長指，女兒透過訓練和比賽更明白與人合作和團隊精神，建立自信心。 「2024全國幼兒手球嘉年華總站賽」由國家體育總局手曲棒壘球運動管理中心、中國手球協會主辦，於6月29至30日在四川省宜賓市舉辦。參賽對象是2017年9月1日後出生者，全國近百所幼兒園參與，共308支代表隊伍參賽，小運動員人數超過5,500人。賽事旨在提升幼兒手球運動在全國範圍內的普及與發展，培養愛國主義、集體主義精神等。

圓玄幼稚園

(天逸邨)組隊參加 圓玄幼稚園(天逸邨)是香港唯一參賽隊伍，共8名學生參加3項賽事，最終獲得幼兒手球4vs4遊戲比賽一等獎、幼兒手球親子賽一等獎、幼兒手球技能賽獎。校長許佩芬表示，幼稚園原本較少舉行競技活動，於去年9月獲圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學邀請，籌辦幼兒手球訓練班，作為幼稚園試點。 許佩芬又指，「打手球須具備一定的體能、靈活性，唔怕跌撞，同埋要有心理準備有機會食波餅」，故按家長意願，經幼兒體能評估再選拔學員，最後選出5男3女年滿6歲的學生組成校隊。 教練：要與學員及家長良好溝通 圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學手球隊教練顏兆鈞(Kim Sir)兼任該幼稚園的手球教練。持有由中國手球協會頒發符合資格的中國幼兒手球教練員的Kim Sir坦言，幼兒手球在港尚未普及，他亦是首次教授幼稚園生。與中學學員不同，幼兒肌肉發展尚未成熟，須「手把手」教授，包括教他們如何用手指手持手球，有時更須將手球遊戲演化成故事，讓他們了解如何防守進攻，爭取入球機會等，所需的耐性和語言較多。 除技術外，教練須更短時間內與學員建立緊密關係，與學員及家長亦要有妥善溝通，包括在訓練及比賽過程中涉及的安全問題，如「食波餅」等，盡量將學員碰撞機會減至最低。