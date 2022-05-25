全城熱議 峰迴路轉 男童挨跌「得得B」家長賠3萬 店方致歉退賠款望息風波

一名男童日前在旺角朗豪坊玩具店kkplus「挨跌」一個1.8米高、標價逾5萬元的「天線得得B」模型公仔，男童家長即場賠償逾3萬元，但其後有閉路電視片段流出，顯示男童疑無意向後輕挨「得得B」致其摔得「支離破碎」，隨即引爆網上熱議，爭論誰是誰非。kkplus昨凌晨一度發聲明，解釋「賠償」經過，並指「雙方同意下徹底解決」，但至昨晨10時許又刪除聲明，該店母公司「凱知樂」更於昨午向男童一家致歉，並稱已全額退款。男童父親稱，將帶兒子看心理醫生，並期望事件可告一段落。 該名男童周日與家人閒逛旺角朗豪坊玩具店kkplus時，弄跌一個1.8米高的「天線得得B」(Teletubbies)模型公仔，事後現場照片和懷疑店內的閉路電視短片在網上瘋傳，短片顯示男童曾向後輕挨公仔，公仔便隨即倒下，而公仔附近並無任何圍欄；另一張相片顯示公仔頭和手部斷裂，碎件散落一地，男童望著公仔一臉茫然。 男童母親事後提及，當時已賠償3萬多元，因現場員工「第一句就話我個仔踢個公仔」，但其後發現網上片段，認為店員「屈我個仔」、「直頭覺得詐騙」，兼且「鬧錯個仔」。男童父親昨憶述事件時稱，當時兒子「僵晒」、好驚，故賠償了事，希望盡快離開。他提到，兒子事後曾三度問及：「點解個公仔咁恐怖？」因今次事件，兒子昨向學校請假。他又稱，家長的確有責任看管兒子，但認為店方亦有責任保護展品。

kkplus出聲明約9小時刪除 kkplus昨凌晨一度發聲明，指事發時已在雙方同意下徹底解決，處理方法由事主主動提出，公司並沒有多收費用；又指有關公仔自去年11月已於現位置展示，其間沒為客人帶來任何不便。聲明又提到，該大型擺設為首版印刷之原型品，官方預售價格為52,800元，原型品之成本涉及多方面的費用，包括版權及設計、研發及打造模具、擺設的加固包裝費及運輸費等，而同款產品之25厘米版本為1,180元，並無多收。惟該聲明於昨晨被刪除。不過，涉事店舖經理昨中午承認「無做好保護係我哋問題」，又強調很關心小朋友，稱「今次事件大家都唔想。」店內逾一米高、沒有保護設備或是擺放位置較低的大型展品亦已收起。

事件受廣泛關注，網民熱烈爭論「店方是否屈小朋友及濫收賠償？」、「家長理應看管小朋友，整爛嘢點解唔使賠？」甚至引發「何謂家教」、「疑商店陰招呃錢」及「公仔點值咁貴」等爭議。 kkplus母公司、在港上市的凱知樂國際，至昨午向事主一家，以及關注事件的客人致歉，強調高度重視每個客戶，並稱馬上作內部跟進以及和有關家庭聯絡，慰問家人及小朋友情況，並已全額退款，更即時改善及避免發生同類事件。男童父親隨後亦指接獲公司代表來電，對方態度良好，並承諾退款。他稱未收到款項，但相信對方不會食言。他又表示，將帶男童看心理醫生，短期內不再到朗豪坊，期望事件可告一段落。 香港心理衛生會執行委員會委員、精神科專科醫生黎守信表示，小朋友在成長中難免遇上不如預期的事，重點在於父母用甚麼態度處理。他呼籲家長應耐心向子女講解事件，避免一味怪責或避而不談；只要處理得當，相信不會對小朋友成長有太大影響。 公關：聲明刺激公眾不滿 公關顧問黃守東認為，有關公司最初發「澄清聲明」指是基於「為免有人散播謠言，誤導視聽」，以此用詞看待網上輿情，刺激公眾的不滿情緒，將自己帶到網上輿情的對立面，實屬不智，其後處理事件手法轉向亡羊補牢，承擔責任，但公司管理層應面對公眾回應，而非「不見人」。他又建議，公司可表明會加強對前線人員培訓，有助挽回部分印象分。 男童「撞跌公仔」的責任問題，執業大律師陸偉雄指，不論涉事小童是否故意為之，10歲以下的小朋友毋須承擔任何刑事或民事責任；今次事件，店方並無繫穩涉事擺設，亦無圍欄或保安員，「不能將責任推落小朋友身上」，須負上「分擔責任」。他又稱，如賠償是建基於「誤導」，涉事家長有理據要求店方退回部分賠償。日後若發生同類事件，陸偉雄建議可要求即場看閉路電視釐清意外責任，並現場尋找目擊證人；若未能與店方達成共識則應報警求助，由警方調查。至於應否即場賠償，陸偉雄說若只是涉及數百元，「大可息事寧人賠咗先」；但若涉大額款項，則應要求提供單據證明價值，「唔係佢叫你賠幾多就賠幾多」。