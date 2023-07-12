全城街馬｜12月17日復辦 10公里首經跨灣大橋將藍隧道 全馬半馬過東隧

因疫情停辦兩年的「全城街馬」慈善跑將於今年12月17日復辦，活動項目包括馬拉松（42.195公里）、半馬拉松（21.0975公里）和十公里，其中十公里經途經將軍澳跨灣大橋及將藍隧道，馬拉松和半程馬拉松則途經觀塘繞道和東區海底隧道。各組名額合共20,000個，當中預留1,500個名額予海外跑手，7月20日（下星期四）開始接受公眾報名。

「全城街馬」行政總裁及聯合創辦人梁百行指，今次「全城街馬」作了多項首次及創新嘗試，包括首次開放給跑步活動的將軍澳跨灣大橋、將藍隧道及中環灣仔繞道；並且首次舉辦專為鼓勵在校學生參與長跑活動而設的「街馬-亞洲青年十公里2023」。

大會將於7月20日（下星期四）開始接受公眾報名，馬拉松報名費為520元，名額6,000個；半程馬拉松報名費為420元，精英組和挑戰組的名額分別有1,500個和2,500個；十公里的精英組和挑戰組名額分別有4,500個和4,000個，費用為350元；「亞洲青年十公里」則有1,500個名額，報名費為150元。

全城街馬｜各項目路線：

全馬：從東區走廊（近東岸公園）起步，跑友可首次跑過中環灣仔繞道、龍和道、至耀星街折返、於東區走廊欣賞維港美景，至近筲箕灣阿公岩村道折返、親身穿越東區海底隧道，由港島用雙腳跑到九龍，經過茶果嶺的創意環保項目、由城市泵房加建而成的綠化公園、及改善水質後的翠屏河。跑上觀塘繞道，跑落觀塘海濱花園，遠眺對岸香港島繁榮海濱。跑經觀塘工業、商業及九龍灣住宅區，穿過啟德機場隧道，在兩旁大廈林立的東九龍走廊中穿梭，直達土瓜灣新山道終點，感受城市中心馬拉松的樂趣。

半馬：從東區走廊（近東岸公園）起步，穿越東區海底隧道，觀塘繞道、再延伸至啟德隧道及東九龍走廊，以土瓜灣新山道為終點。香港街馬首個跨海半程馬拉松，半馬距離已經遊走香港九龍，以不同角度欣賞維港兩岸景色！

十公里：採用全新路線，首次在將軍澳將藍公路（近日出康城）起步，跑上跨灣大橋，直入將軍澳－藍田隧道，穿越兩大基建，經過茶果嶺的創意環保項目，由城市泵房加建而成的綠化公園，改善水質後的翠屏河，跑上觀塘繞道，再落觀塘海濱道終點。