全天候真人接聽即時輔導 精神健康支援熱線18111啟用

政府推出「情緒通」精神健康支援熱線18111，全年無休每日24小時為有精神健康需要的市民和照顧者，提供支援、輔導或轉介服務。熱線會整合坊間現時20多條非政府組織或政府的支援熱線，並針對所有背景和年齡階層求助者，每個時段均有最少6名接線生當值，日後或擴展至其他文字通訊軟件。
熱線18111是首條由政府全資建立的支援熱線，統籌不同政府部門和約20間提供防止自殺輔導服務、提供少數族裔支援服務的非政府機構，以及精神健康綜合社區中心營運機構。醫務衛生局長盧寵茂解釋，熱線的「18」代表服務覆蓋全港18區，「111」就代表市民一有需要，一條熱線便能提供一站式服務和支援，如有需要會即時轉介個案到其他機構或政府部門。他希望市民或照顧者日後遇上情緒困擾或精神健康疑難時，可致電熱線獲取即時支援和輔導。
日後擬推出WhatsApp求助途徑
精神健康諮詢委員會前主席黃仁龍指，當一個人受嚴重情緒困擾時，很難要求他有心情慢慢找資料尋求幫助，若有一條深入民心的熱線可致電，「係困境之中嘅重要出路。」他期望新一屆委員會可參考過去的研究成果，制定政策支援有需要人士。委員會現屆主席林正財就稱，熱線推出後會視乎公眾反應，日後不排除推出WhatsApp求助途徑，又希望坊間的社福團體和學校能夠一起推廣。
支援熱線任何時段都會有最少6名接線生當值和真人接聽，若未能及時接聽亦會有留言信箱，熱線會在半小時內回撥。利民會總幹事、熱線營運機構負責人馮祥添認為，6個人手已足夠應付目前來電量，又稱一般而言節日會有較多來電，過去經驗一般每個來電需時20至30分鐘輔導。
校本應急機制7校長轉介學童
另外，政府早前因應學童自殺個案增加而推出校本三層應急機制，第一至三層依次為在校內提供跨專業支援、轉介至校外機構，以及由校長直接聯絡醫管局轉介個案。盧寵茂指，至今有7名校長轉介學童往醫管局，亦有13宗個案經校長諮詢醫管局精神科意見，期望各層次預防工作可減輕學童壓力，又指愈少個案要去到第三層愈好，否則意味措施有漏洞。