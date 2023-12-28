全天候真人接聽即時輔導 精神健康支援熱線18111啟用

政府推出「情緒通」精神健康支援熱線18111，全年無休每日24小時為有精神健康需要的市民和照顧者，提供支援、輔導或轉介服務。熱線會整合坊間現時20多條非政府組織或政府的支援熱線，並針對所有背景和年齡階層求助者，每個時段均有最少6名接線生當值，日後或擴展至其他文字通訊軟件。

熱線18111是首條由政府全資建立的支援熱線，統籌不同政府部門和約20間提供防止自殺輔導服務、提供少數族裔支援服務的非政府機構，以及精神健康綜合社區中心營運機構。醫務衛生局長盧寵茂解釋，熱線的「18」代表服務覆蓋全港18區，「111」就代表市民一有需要，一條熱線便能提供一站式服務和支援，如有需要會即時轉介個案到其他機構或政府部門。他希望市民或照顧者日後遇上情緒困擾或精神健康疑難時，可致電熱線獲取即時支援和輔導。