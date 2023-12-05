全年綜合赤字略超千億 陳茂波：加稅否須顧及市民企業　

陳茂波預計，香港全年綜合赤字略超過1,000億元，較今年2月份公布預算案中的數字為高。然而，他強調政府財政狀況穩健，債務比率只是GDP的4.3%，政府亦會繼續審慎理財。陳茂波透露會於稍後編製的預算案交代下年度會否再錄得赤字，但他表明有這個可能在所難免。

夜經濟屬鼓勵朋友相聚舉措

近日就政府會否加稅引來社會討論。陳茂波指，政府雖然希望增加稅收，但也要留意香港的總體競爭力，以及幾年疫情後市民或中小企壓力較大的情況，不須特快地增加稅率。他又指，希望可透過發展經濟而令個人收入增加，從而令利得稅或薪俸稅收入增加以支撐稅收。

另外，會計界議員黃俊碩提到內地社交平台有遊客到中環打卡，形容本港已成為「國際金融中心遺址」。陳茂波表示，香港國際金融中心的地位和優勢是無可比擬；他建議，內地網民多些來港走一走，了解香港的優勢。

被問到夜經濟對拉動經濟效果，陳茂波指，夜經濟只是其中一個希望社會大眾可以外出多消費、與朋友相聚的一個舉措，希望能夠得到社會支持，能夠幫手多消費及舉辦更多不同的活動，帶旺本地人氣。