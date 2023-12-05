全年綜合赤字略超千億 陳茂波：加稅否須顧及市民企業　

新一份《財政預算案》明年2月28日發表，財政司長陳茂波昨在立法會財經事務委員會上指，受環球利率上升、地緣政治環境複雜等影響，今年本港整體經濟及資產市場表現較預期遜色，影響政府收入。
陳茂波預計，香港全年綜合赤字略超過1,000億元，較今年2月份公布預算案中的數字為高。然而，他強調政府財政狀況穩健，債務比率只是GDP的4.3%，政府亦會繼續審慎理財。陳茂波透露會於稍後編製的預算案交代下年度會否再錄得赤字，但他表明有這個可能在所難免。
夜經濟屬鼓勵朋友相聚舉措
近日就政府會否加稅引來社會討論。陳茂波指，政府雖然希望增加稅收，但也要留意香港的總體競爭力，以及幾年疫情後市民或中小企壓力較大的情況，不須特快地增加稅率。他又指，希望可透過發展經濟而令個人收入增加，從而令利得稅或薪俸稅收入增加以支撐稅收。
另外，會計界議員黃俊碩提到內地社交平台有遊客到中環打卡，形容本港已成為「國際金融中心遺址」。陳茂波表示，香港國際金融中心的地位和優勢是無可比擬；他建議，內地網民多些來港走一走，了解香港的優勢。
被問到夜經濟對拉動經濟效果，陳茂波指，夜經濟只是其中一個希望社會大眾可以外出多消費、與朋友相聚的一個舉措，希望能夠得到社會支持，能夠幫手多消費及舉辦更多不同的活動，帶旺本地人氣。
特首李家超昨亦在香港經濟峰會上指，推出夜繽紛活動，成功令更多市民多了晚上出外，西環等夜市氣氛很熱烈，相信港人「有橋有腦」，高手在民間，只要大家齊心做事，就可以為香港實現新飛躍。
李家超：本港經濟穩步前進
李家超又提到，本港經濟穩步前進、逐漸向好，在多方面保持優勢。今年首十個月訪港旅客已經有2,680萬人次，其中東南亞市場復甦強勁，與2017及2018年同期相比，來自泰國、菲律賓等地的旅客量已經恢復超過九成，大致回復到疫情前水平。
他提醒，市民不應妄自菲薄、唱衰自己或自我柴台，應用好自身實力，用好港人堅毅不屈的毅力、靈活應變的能力及創新創意的力量，為香港未來發展而努力。他形容，香港擁有「成功的DNA」，對香港前景很有信心，希望市民也要對自己及特區有信心。