全年罪案7萬宗升8.7% 騙案飆四成半 佔總體四成

本港去年共錄得約7萬宗罪案，按年升8.7%，整體破案率三成半。其中，詐騙案增加四成半，達到28,000多宗，佔整體罪案四成。警務處長蕭澤頤說一直積極宣傳防騙，但受害人未必留意，指今起會推出手機程式協助市民評估詐騙風險，以及周五派發30萬份《提紙》宣傳防騙。另外，至今有230人涉違反《港區國安法》被捕，六成人已被檢控。 攝：李睿哲

本港去年罪案較前年多5,620宗，原因是詐騙案急增，按年增約8千宗、至有近2.8萬宗、升幅45%，涉款48億元，主要涉及網上購物、求職、投資及電話騙案，升幅介乎四成至1.8倍。蕭澤頤指，雖然本港詐騙案宗數由去年10月的高位回穩，而電話騙案亦在過去兩個月錄得顯著跌幅，但騙案仍然禁之不絕。他表示，警方在過去兩年透過不少渠道作出宣傳，惟不少受害人仍沒有留意，未來會繼續加强宣傳，亦呼籲家人朋友幫忙提醒。

他指，警方今日起推出「防騙視伏器」手機應用程式「Scameter+」，協助市民即時評估可疑電話號碼或銀行戶口是否有詐騙風險，亦設有電子報案中心方便舉報。

