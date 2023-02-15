全年罪案7萬宗升8.7% 騙案飆四成半 佔總體四成

本港去年共錄得約7萬宗罪案，按年升8.7%，整體破案率三成半。其中，詐騙案增加四成半，達到28,000多宗，佔整體罪案四成。警務處長蕭澤頤說一直積極宣傳防騙，但受害人未必留意，指今起會推出手機程式協助市民評估詐騙風險，以及周五派發30萬份《提紙》宣傳防騙。另外，至今有230人涉違反《港區國安法》被捕，六成人已被檢控。 攝：李睿哲
本港去年罪案較前年多5,620宗，原因是詐騙案急增，按年增約8千宗、至有近2.8萬宗、升幅45%，涉款48億元，主要涉及網上購物、求職、投資及電話騙案，升幅介乎四成至1.8倍。蕭澤頤指，雖然本港詐騙案宗數由去年10月的高位回穩，而電話騙案亦在過去兩個月錄得顯著跌幅，但騙案仍然禁之不絕。他表示，警方在過去兩年透過不少渠道作出宣傳，惟不少受害人仍沒有留意，未來會繼續加强宣傳，亦呼籲家人朋友幫忙提醒。
他指，警方今日起推出「防騙視伏器」手機應用程式「Scameter+」，協助市民即時評估可疑電話號碼或銀行戶口是否有詐騙風險，亦設有電子報案中心方便舉報。
行劫及爆竊案有紀錄以來最低
警方指多項主要罪行錄得下跌，行劫及爆竊案為1969年有紀錄以來最低，傷人、嚴 重毆打、縱火、搶掠、扒竊案件的數字為回歸以來的新低。兇殺案全年有30宗，按年增7宗，當中15宗涉及家庭和親屬間的暴力，並已被偵破。涉及刑事案被捕青年，下跌8.2%至2,700多人，當中涉及行劫、毒品、刑毀的案件都錄得跌幅，但仍有17名13至14歲學童，涉嫌販毒被捕。
港區國安法實施兩年多，至今拘捕236人，當中六成人已被檢控。他說，自國安法成立後，本港整體狀況回復平靜，但不排除本土恐怖主義地下化，作出線上線下的煽動行為。
他又補充，國安處舉報熱線至今收到超過40萬條訊息，反恐舉報熱線至今收到近1.3萬條訊息，警方有因應資料跟進及採取拘捕行動，其中有兩宗個案涉及非法武器及化學品。