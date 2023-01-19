全數體育館暫託中心將停止運作　康文署公布重開日期 (附名單)

全數設於9間康文署體育館的暫託中心，與亞洲國際博覽館4個展館的暫託中心，將分批停止運作。連同另外4間預留作暫託中心用途的體育館，各個場地短期內將恢復原有用途，最快下月7日重開。
體育館暫託中心分兩批停止運作
社會福利署今日(19日)宣布，彩榮路、天水圍、港灣道和荃灣西約體育館暫託中心，下周四(26日)率先停止運作。下月2日，調景嶺、青衣西南、石硤尾公園、小西灣和龍琛路體育館暫託中心，以及博覽館3、6、8和10號館暫託中心亦會停止運作。
署方下月初亦會把早前預留作暫託中心用途的賽馬會屯門蝴蝶灣、北葵涌鄧肇堅、蒲崗村道及中山紀念公園體育館交還予康文署。至於博覽館的9及11號館暫託中心會維持運作，直至另行公告。博覽館日前預告，今年4月所有展館均能復辦大型展覽。
重開前6日可預訂收費設施
康文署同日宣布，11個早前暫停開放作防疫用途的體育館，下月7日起陸續重開，市民可在重開日6日前開始預訂收費設施。不過，石硤尾公園及小西灣體育館的重開日期，康文署表示將適時公布。
康文署體育館重開日期
- 賽馬會屯門蝴蝶灣體育館：2月7日 (壁球室及多用途主場仍然暫停開放)
- 彩榮路體育館：2月10日
- 天水圍體育館：2月10日 (籃球場B仍然暫停開放)
- 港灣道體育館：2月10日
- 荃灣西約體育館：2月10日
- 北葵涌鄧肇堅體育館：2月10日
- 蒲崗村道體育館：2月10日
- 龍琛路體育館：2月11日 (多用途主場仍然暫停開放)
- 中山紀念公園體育館：2月13日 (壁球室仍然暫停開放)
- 青衣西南體育館：2月13日
- 調景嶺體育館：2月16日