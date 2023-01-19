全數體育館暫託中心將停止運作　康文署公布重開日期 (附名單)

全數設於9間康文署體育館的暫託中心，與亞洲國際博覽館4個展館的暫託中心，將分批停止運作。連同另外4間預留作暫託中心用途的體育館，各個場地短期內將恢復原有用途，最快下月7日重開。

體育館暫託中心分兩批停止運作

社會福利署今日(19日)宣布，彩榮路、天水圍、港灣道和荃灣西約體育館暫託中心，下周四(26日)率先停止運作。下月2日，調景嶺、青衣西南、石硤尾公園、小西灣和龍琛路體育館暫託中心，以及博覽館3、6、8和10號館暫託中心亦會停止運作。

署方下月初亦會把早前預留作暫託中心用途的賽馬會屯門蝴蝶灣、北葵涌鄧肇堅、蒲崗村道及中山紀念公園體育館交還予康文署。至於博覽館的9及11號館暫託中心會維持運作，直至另行公告。博覽館日前預告，今年4月所有展館均能復辦大型展覽。