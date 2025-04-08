全新觸摸感應技術配合AI 不同物料變智能表面 科企︰更精準感應觸摸力度

智能手機、平板電腦已廣泛應用觸摸感應技術，有創科企業推出智能觸控界面技術，並配合人工智能(AI)，將皮革、木材等普通的導電聚合物料轉變成智能表面，精確感應「觸摸」、「力度」，甚至作較複雜的「壓力測繪」及活動模式識別，可應用於汽車車廂內設施，以觸控代替實體按鍵，讓車主無需實體按鍵就可以控制車內設備。該公司獲香港科技園公司「共同企業加速計劃」支持，並於科學園內平台ARENA展出技術。
創科企業TG0中國區技術負責人梁英發介紹，透過獨特的材料結構設計和AI演算法，智能觸控界面技術能做到觸摸偵測、力感應、壓力測繪、活動模式識別等功能，並應用到任何材料和形狀的3D表面，如讓汽車內的木材或皮革等材料表面具感測能力，駕駛者無需實體按鍵已可以控制車內設備，如車窗。
他指，技術也可應用到不同場景，舉例Riffmate智能吉他應用此技術代替琴弦，並配合應用程式，無弦便捷演奏。他表示，公司亦曾與飛機製造公司合作打造智能座艙，利用一塊芯片和簡單電路，讓座位「感受」到乘客坐下時所產生的壓力，採集數據，節省傳統方式需用到的過百個感應器。
共同企業加速計劃基金料70公司受惠
包括TG0，香港科技園公司預計約70間創科公司能受惠於昨日正式推出的「共同企業加速計劃」基金。初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤介紹，該計劃是全港首個創新及科技領域的公私營協作、亦是首個由公營機構主導的有限合夥基金，將聚焦生成式人工智能、智能互聯系統及可持續發展三大全球高需求領域，盼能加速創科產業發展，結合業界力量，培育高增長潛力的創科企業。