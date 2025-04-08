全新觸摸感應技術配合AI 不同物料變智能表面 科企︰更精準感應觸摸力度

智能手機、平板電腦已廣泛應用觸摸感應技術，有創科企業推出智能觸控界面技術，並配合人工智能(AI)，將皮革、木材等普通的導電聚合物料轉變成智能表面，精確感應「觸摸」、「力度」，甚至作較複雜的「壓力測繪」及活動模式識別，可應用於汽車車廂內設施，以觸控代替實體按鍵，讓車主無需實體按鍵就可以控制車內設備。該公司獲香港科技園公司「共同企業加速計劃」支持，並於科學園內平台ARENA展出技術。

創科企業TG0中國區技術負責人梁英發介紹，透過獨特的材料結構設計和AI演算法，智能觸控界面技術能做到觸摸偵測、力感應、壓力測繪、活動模式識別等功能，並應用到任何材料和形狀的3D表面，如讓汽車內的木材或皮革等材料表面具感測能力，駕駛者無需實體按鍵已可以控制車內設備，如車窗。