全新轉機停車場下周六啟用 設1800車位自動搵車位 機管局：毋須入境 便利旅客

內地旅客訪港的交通選擇日趨多元，隨著粵車南下實行，自駕遊勢愈來愈多。機管局全資建造和營運的全新自動化轉機停車場，將於下周六(15日)啟用，按預約情况逐步開放停車位，首階段最多提供1,800個車位，每次泊車首3天收費合共470元，其後每日256元，但設初期優惠，泊首3天僅收100元。停車場採自動化泊車系統，將車停在指定位置後，便會自動「搵車位」泊入無人車庫。機管局表示，設施專為大灣區自駕來港轉機旅客使用，料初期每日約有百多輛粵車使用，如反應熱烈會考慮發展第二期。

下周開放的機管局港珠澳大橋香港口岸自動化轉機停車場，位於港珠澳大橋香港口岸禁區內，轉機停車場樓高五層，當中地下為停車區，一樓夾層為上落客區，親朋好友亦可到訪在此區接機和送機，其餘二至五樓則是車庫，提供1,800個自動化停車位，全日24小時運作。 停車場營運初期設優惠價格收費(至2026年2月28日)，每一次泊車的首3天收費合共100港元，其後每天50港元。優惠期後泊車首3天收費共470元，其後每日256元。目前的停留上限為30日，但為善用停車位，機管局會按旅客出行需求，設定停車時限。駕駛者須於使用停車場前兩天，於網上預約平台申請，遞交相關資料，包括司機及所有隨行旅客的資料，如有效的旅行證件、有效機票、並預先繳付停車費用及購買保險等，待相關資料獲內地或澳門當局確認後，按照預約時間出入停車場。



使用停車場流程簡單 提前網上預約的廣東或澳門旅客，駕車到大橋落橋位附近，就會見到停車場。司機乘客完成身份認證和海關檢查入閘，會獲指示駛入指定存車處的升降機，及後司機及乘客便可落車，並到旁邊的平板輸入相關資料、掃描證件面部識別；系統會自動在四個角落拍下車輛狀況，以便日後產生車身損毀爭議時的依據，並將車「升上樓」，泊入無人車庫。車主和乘客最後可進入停車場大樓轉乘接駁巴士前往海天中轉大樓，完成值機手續，整個流程料不多於半小時。至於取車，旅客須於客運大樓E2轉機處完成登記手續，乘坐接駁巴士抵達轉機停車場，即可自助取車及繳費，取車離場。

