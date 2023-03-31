全新Uber Travel x Reserve助乘客輕鬆出遊　　　　　　用Uber Reserve到機場 即有機會獲最多$220優惠及限量版旅遊套裝

隨着全面通關及各地放寬入境限制，不少人都計劃出國旅遊放鬆心情，而規劃行程時最令人苦惱的莫過於交通安排。近日Uber推出全新Uber Travel功能，聯同去年底推出的「提前預訂」（Reserve）功能，助用戶輕鬆計劃出遊。 Uber今日起推出「約定輕鬆同遊」（Peace of Mind with Reserve）推廣活動，為準備於復活節長假期出發的乘客送上限量版旅遊套裝及驚喜優惠禮遇，務求為用戶打造無縫出行體驗。

Uber Travel：一App在手即可整理行程資訊 大部分人在規劃行程時都會遇到類似的問題——凌晨機出發但怕因交通安排不妥而錯過航班、想去的地方太多，但點與點之間距離遙遠、想凌晨坐的士但又怕街上截不到車、在不同網站預訂旅遊產品令資訊散落混亂等。 有見及此，Uber宣布與AwardWallet合作，推出全新功能Uber Travel，用戶只需將個人Gmail或Microsoft電郵帳戶與Uber App連結並授權分享資料，即可將電郵帳戶中所有已預訂的酒店、航班及餐廳預約自動匯入Uber App，讓用家一App掌握旅遊行程資訊。Uber亦會提醒用家提早規劃出行，例如：乘搭凌晨機可提早預約Uber行程，避免有機會因截不到車而錯過航班。用戶亦可選擇以手動方式輸入行程資料，享受同樣的無縫出行體驗。

「提前預訂」功能：為重要場合提早預約行程 Uber Travel與去年底推出的「提前預訂」功能一拍即合，雙重照顧用戶在出遊時的需要，方便大家為重要場合預先計劃行程。「提前預訂」功能可讓乘客提早最多30日前預訂行程，行程當天司機會準時到達上車地點接載乘客，避免出現在凌晨時分或交通擠塞時候難以截車、或是滿手行李難以兼顧截車的情況。在提前預訂行程經確定後，Uber App會清楚列明行程的預估車資，而該預估車資不會在行程確定後受到當下的動態加乘、或實際需求與供應狀況而有所調整。費用透明清晰，方便用戶為行程作好預算。