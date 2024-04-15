全民同心 維護國家安全

今日是全民國家安全教育日，正值總體國家安全觀提出十周年，加上《維護國家安全條例》上月順利通過，與《香港國安法》、其他相關本地法例和現行維護國家安全的機制相輔相成，形成一套全面而有效的維護國家安全的法律制度，令今年的全民國家安全教育日別具意義。

今年要數維護國家安全的頭等大事，一定是《維護國家安全條例》的訂立。隨着該條例今年3月23日正式生效，標誌着香港特別行政區終於完成《基本法》第二十三條規定的維護國家安全本地立法的憲制責任，補交了欠交多時的「功課」，完成了歷史使命，國家安全得到更有效保障。香港可以無後顧之憂，全力聚焦發展經濟，改善民生，創造更璀璨、更豐盛的未來。

整個立法極有效率，但並不代表當中的過程馬虎。律政司和保安局的團隊可謂全心全力草擬有關的公眾諮詢文件和條例草案。讓我感到自豪的，是公眾諮詢中收到的13,000份意見書當中，有98.6%屬支持及提出正面意見，顯示立法有很強大民意支持。

此外，整個過程讓我最深刻的，是在公眾諮詢後，整個團隊不眠不休，連續幾晚留守在辦公室，為的就是思考如何將市民具建設性的意見加入條例草案之中。我可以說，最後訂立的條例是非常高質量的：法律條文仔細清晰；不但罪行元素，及適用對象和範圍清晰，市民不會誤墮法網；條例亦提供適當的例外情況及免責辯護，而刑罰與刑責亦相稱。整條條例完整地體現特區政府在維護國家安全時，亦尊重和保障人權並堅持法治原則。

