全民同心 維護國家安全

今日是全民國家安全教育日，正值總體國家安全觀提出十周年，加上《維護國家安全條例》上月順利通過，與《香港國安法》、其他相關本地法例和現行維護國家安全的機制相輔相成，形成一套全面而有效的維護國家安全的法律制度，令今年的全民國家安全教育日別具意義。
撰文：保安局長鄧炳強
今年要數維護國家安全的頭等大事，一定是《維護國家安全條例》的訂立。隨着該條例今年3月23日正式生效，標誌着香港特別行政區終於完成《基本法》第二十三條規定的維護國家安全本地立法的憲制責任，補交了欠交多時的「功課」，完成了歷史使命，國家安全得到更有效保障。香港可以無後顧之憂，全力聚焦發展經濟，改善民生，創造更璀璨、更豐盛的未來。
整個立法極有效率，但並不代表當中的過程馬虎。律政司和保安局的團隊可謂全心全力草擬有關的公眾諮詢文件和條例草案。讓我感到自豪的，是公眾諮詢中收到的13,000份意見書當中，有98.6%屬支持及提出正面意見，顯示立法有很強大民意支持。
此外，整個過程讓我最深刻的，是在公眾諮詢後，整個團隊不眠不休，連續幾晚留守在辦公室，為的就是思考如何將市民具建設性的意見加入條例草案之中。我可以說，最後訂立的條例是非常高質量的：法律條文仔細清晰；不但罪行元素，及適用對象和範圍清晰，市民不會誤墮法網；條例亦提供適當的例外情況及免責辯護，而刑罰與刑責亦相稱。整條條例完整地體現特區政府在維護國家安全時，亦尊重和保障人權並堅持法治原則。
將重點向年輕人推廣國安教育
成功訂立《維護國家安全條例》，並不代表就能一勞永逸；特區政府會繼續積極維護國家安全，更會全力推動國安教育，將維護國家安全信息更有效地傳遞給不同社群，特別是年輕人，因為只有全民同心，國家安全才能得到有效維護。
除了通過紀律部隊青少年團、和教育局舉辦「國家安全齊參與」計劃，以及推出《香港國安法》網上虛擬展覽外，我們今年亦作了一個新嘗試，就是與律政司、教育局和善德基金會共同合作，籌辦了「全港學界國家安全常識挑戰賽」，集律政司的專業法律知識和教育局的學校和學生網絡，希望能夠將國民教育和國家安全教育做得更深入，涵蓋面更廣。我很高興挑戰賽得到老師和同學的熱烈響應，共有超過102,000名來自585所中、小學的學生參與，而比賽過程的精華片段亦製成一系列節目在電視播放，傳揚國家安全信息。
為響應全民國家安全教育日，保安局今日帶領轄下紀律部隊在香港警察學院舉行升旗儀式，過去兩日亦首次安排全部八支紀律部隊和輔助部隊舉行開放日，加深市民對各部隊的認識，及了解它們維護國家安全的工作和成果。
至於來年，保安局的其中一個目標，就是繼續深化網上虛擬展覽。隨着《維護國家安全條例》的訂立，展覽會加入相關的資訊，讓市民可以更容易了解法例的內容。此外，展覽亦會加入手遊和動漫的元素，加强對青少年的吸引力。
保安局會繼續推陳出新，在國安教育方面，為大家帶來更多嶄新的體驗，令大家能由衷的共同守護國家安全。