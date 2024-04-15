全民國家安全教育日今舉行開幕典禮 夏寶龍連線方式出席 發表主旨致辭

今日是國家安全教育日，香港特別行政區維護國家安全委員會早上將於灣仔會展舉辦「全民國家安全教育日」開幕典禮，港澳辦主任夏寶龍將率領港澳辦領導班子全體成員在北京以視頻連線方式出席活動，並發表主旨致辭。香港特區國安委主席、行政長官李家超表示，今年是《維護國家安全條例》生效後首個國家安全教育日，對香港有特別重大的意義，現今世界地緣政治複雜多變，市民要警惕國家安全風險及威脅。

全民國家安全教育日開幕典禮外，保安局亦將帶領轄下紀律部隊於今早在香港警察學院聯合舉行升旗儀式，由政務司長陳國基主禮。為響應全民國家安全教育日，多個紀律部隊於剛過去周六日均舉行開放日，其中消防處舉行消防及救護學院開放日，展示射水灌救和救援流程，亦有高空拯救、急流拯救和災難應對等示範。