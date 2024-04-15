全民國家安全教育日今舉行開幕典禮 夏寶龍連線方式出席 發表主旨致辭

今日是國家安全教育日，香港特別行政區維護國家安全委員會早上將於灣仔會展舉辦「全民國家安全教育日」開幕典禮，港澳辦主任夏寶龍將率領港澳辦領導班子全體成員在北京以視頻連線方式出席活動，並發表主旨致辭。香港特區國安委主席、行政長官李家超表示，今年是《維護國家安全條例》生效後首個國家安全教育日，對香港有特別重大的意義，現今世界地緣政治複雜多變，市民要警惕國家安全風險及威脅。
全民國家安全教育日開幕典禮外，保安局亦將帶領轄下紀律部隊於今早在香港警察學院聯合舉行升旗儀式，由政務司長陳國基主禮。為響應全民國家安全教育日，多個紀律部隊於剛過去周六日均舉行開放日，其中消防處舉行消防及救護學院開放日，展示射水灌救和救援流程，亦有高空拯救、急流拯救和災難應對等示範。
民安隊總部舉辦開放日，有步操演示、緊急及山嶺救援演練、搜救器材及車輛展示、虛擬實境救援和無人機操作體驗等。海關則在海關學院舉辦開放日，展示海關搜查犬工作、X光車輛檢查系統、槍械及裝備展覽等。
財政司副司長黃偉綸出席民安隊開放日啟動禮致辭表示，落實基本法23條是為纏擾香港多年的問題寫上圓滿句號，可以更有效保障國家安全，讓香港可以全力拼經濟、謀發展。
將開設國家安全展覽廳
保安局長鄧炳強昨出席香港政協青年聯會舉辦的社區國安教育日致辭時稱，香港已進一步完善維護國家安全的法律制度及執行機制，但不能掉以輕心，特區政府會密切關注形勢變化，需要社會各界與政府合作持續推動國安教育。他指，當局今年將會開設國家安全展覽廳，並培訓地區導師，在各社區推動國安教育，亦會更新國安法網上虛擬展覽，並加入手機遊戲和動漫元素，吸引年輕人參與。