國安教育日2025｜李家超：會多方面持續築牢國家安全屏障

李家超指會在多方面持續築牢國家安全屏障

今日是第10個「全民國家安全教育日」，行政長官李家超指會不斷完善維護國家安全的法律制度和執行機制，修訂《職工會條例》，進一步優化公務員紀律機制，及更新《香港國家安全教育課程框架》。 李家超在多份報章撰文，指除了是第10個「全民國家安全教育日」，也是全國人大常委會公布實施《香港國安法》5周年和《維護國家安全條例》立法生效1周年的日子，意義重大。他提及香港面對的國家安全風險變化莫測，外部勢力干預滲透，竄逃海外的反中亂港分子肆意抹黑攻擊，潛藏在港的破壞力量煽動矛盾，製造對立、「軟對抗」，破壞團結，本土恐怖主義和孤狼式襲擊等威脅不容忽視。香港必須全面推進國家安全體系和能力現代化，繼續與社會各界共同做好應對國家安全挑戰的準備。

當中包括要堅定不移、全面準確貫徹「一國兩制」方針，深化落實維護國家主權、安全、發展利益的最高原則；深入理解「總體國家安全觀」，統籌發展和安全，防範化解重大安全風險，鞏固提升應急處變能力，切實維持社會穩定；不斷完善維護國家安全的法律制度和執行機制，修訂《職工會條例》，進一步優化公務員紀律機制，更新《香港國家安全教育課程框架》；深入推廣全民國家安全教育，以新穎方法，通過跨媒體應用，配合科技，鼓勵家庭共同參與，提升社會自覺維護國家安全的意識和氛圍。

維護國家安全是首要任務 適逢是「全民國家安全教育日」，保安局帶領轄下紀律部隊今早舉行升旗儀式。政務司司長陳國基致辭時表示在這10年間見證了國家安全教育的成長，社會對國家安全的認知和重視達到新高度。隨著升旗儀式上國歌響起、國旗飄揚，再次感受到對國家民族的熱愛和忠誠，並且深刻體會到維護國家安全的責任。他強調維護國家安全是大家的首要任務，安全和發展密不可分，只要在發展高水平的基礎下，才能實現經濟社會高質量發展。