全民快測｜冀可切斷全部傳播鏈　林鄭月娥：難立法強制籲市民配合

第五波疫情回落，政府早前呼籲市民今起一連三天每日進行快速測試。特首林鄭月娥指，全民快速測試的本質不適合立法強制，需要靠市民資源配合。她估計，現時有約3萬名隱性患者，相信推行全民快測「真係有機會就可以切斷晒呢啲傳播鏈」，反問「點解唔值得做呢？」
林鄭月娥提及，根據港大最新即時患病率研究，截至周三(6日)比率為0.56%，推算全港有約4萬人現時對新冠病毒呈陽性，並估計當中有四分一人正等候康復，餘下三分一人、即約3萬人是隱性患者，相信若利用3天快速測試並盡快將個案隔離，「真係有機會就可以切斷晒呢啲傳播鏈」。
林鄭月娥：若不支持需付大代價
林鄭月娥指，希望全港逾700萬人都能參與快速測試，愈多人參與將愈清楚本港感染情況，並有助愈早達致「清零」，讓市民盡早恢復正常生活。她又指，快速測試只是很簡單的工序，連同等候結果都只需20分鐘，加上毋需出街排隊，測試包更以「送到上門」，呼籲市民參與。她強調，若抗疫政策沒有得到足夠市民支持，成效只會事倍功半，而市民需要付出很大代價。
防護中心：呈陽性最遲翌日午夜申報
衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今早於電台節目指，市民應早上接受快速測試並先擤鼻，陽性患者最遲翌日午夜申報，但若因種種原因未能呈報，可致電1836119熱線，或電郵ratp@dh.gov.hk。他提醒，於3個月內曾受感染的康復者毋須接受快速測試，但若出現新病徵便應接受檢測和盡早求醫。