全民快測｜冀可切斷全部傳播鏈　林鄭月娥：難立法強制籲市民配合

特首林鄭月娥透露，如果3日的快速測試沒有明顯上升，政府會更有信心在復活節假期後，按計劃逐步放寬社交距離措施。 (資料圖片)

第五波疫情回落，政府早前呼籲市民今起一連三天每日進行快速測試。特首林鄭月娥指，全民快速測試的本質不適合立法強制，需要靠市民資源配合。她估計，現時有約3萬名隱性患者，相信推行全民快測「真係有機會就可以切斷晒呢啲傳播鏈」，反問「點解唔值得做呢？」

林鄭月娥提及，根據港大最新即時患病率研究，截至周三(6日)比率為0.56%，推算全港有約4萬人現時對新冠病毒呈陽性，並估計當中有四分一人正等候康復，餘下三分一人、即約3萬人是隱性患者，相信若利用3天快速測試並盡快將個案隔離，「真係有機會就可以切斷晒呢啲傳播鏈」。

林鄭月娥：若不支持需付大代價

林鄭月娥指，希望全港逾700萬人都能參與快速測試，愈多人參與將愈清楚本港感染情況，並有助愈早達致「清零」，讓市民盡早恢復正常生活。她又指，快速測試只是很簡單的工序，連同等候結果都只需20分鐘，加上毋需出街排隊，測試包更以「送到上門」，呼籲市民參與。她強調，若抗疫政策沒有得到足夠市民支持，成效只會事倍功半，而市民需要付出很大代價。