全民快測｜政府料今大致派完防疫服務包　研日後進入場所須先作快速測試

政府上周六起向市民派發「防疫服務包」，並呼籲市民於本周五至周日(8日至10日)一連三日作快速測試。署理民政事務局長陳積志指，過去4天共派發265萬個防疫包，其中11.6萬個透過「逐家逐戶」上門形式派發。他指，有信心今日大致完成派發，較原定計劃提早兩天，並會於明起設立89個「補漏拾遺」領取站。特首林鄭月娥透露，推行全民快速測試有利於日後放寬措施時，或要求部分人進入或參與需「更加謹慎」的場所和活動時，必須先進行快速測試。她指，全民快側可讓市民熟習使用有關工具，以免日後「呢樣唔識用，嗰樣唔識用」。 問及如何確保市民配合全民快速測試，林鄭月娥指，不擔心市民不呈報陽性個案，並指若市民熱切期盼本月21日可放寬社交距離措施，以及希望盡早使用消費券、晚上恢復堂食、多些與親友見面和讓學生復課，只需於連續三天進行快速測試便可帶來「咁大嘅好處」，相信市民仍然會很配合和支持。

防護中心：須24小時內呈報 環境適合或可家居隔離 衛生防護中心總監徐樂堅指，全民快速測試期間，市民若測試呈陽性需要於24小時內呈報，防護中心會根據申報的資料判斷是否可安排在家隔離，包括是否需要共用煮食或洗手間設備、有否獨立房間、有否獨立洗手間或能否在患者每次使用洗手間後作清潔，以及家庭成員有否高風險人士。 徐樂堅指，若申報者家居環境許可，並希望留家隔離，防護中心會再決定是否可安排家居隔離。徐補充指，截至4月5日第五波共收錄得73宗萬宗核酸測試陽性及43萬宗快速測試呈報，並引述專家指早上作快速測試的結果會更準確，提醒市民若早上檢測呈陽性切勿上班。 快速測試呈報抽查方面，徐樂堅指，至今共抽查2.9萬宗個案，發現1%至2%核酸檢測呈陰性，防護中心會跟進了解是否涉及假陽性或刻意誤導，目前有3宗個案懷疑涉提供虛假資料須跟進。