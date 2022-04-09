全民快測｜林鄭：快測陽性呈報個案較前一天高　惟不屬指數式上升

特首林鄭月娥透露，如果3日的快速測試沒有明顯上升，政府會更有信心在復活節假期後，按計劃逐步放寬社交距離措施。

特首林鄭月娥今日在抗疫記者會交代政府利用科技抗疫的措施。在會上，她再次呼籲市民響應政府一連三日的全民快速測試計劃，並透露在今日4點半的疫情記者會上，衛生防護中心會同公眾交代透過快測個案自我呈報數字，她指據悉有關個案數字比前一天高，但強調不屬指數式上升，全部都在政府可以處理範疇，當中政府可以提供支援，或協助確診者進入隔離設施。

倘確診跌至3位數 將結束每日抗疫記者會

林鄭月娥認為快速呈報個案數字上升，顯示政府呼籲市民做快速測試是有成效，當中核酸檢測個案持續下降，但快測個案上升，惟上升幅度不大，認為是「非常好的消息」，意味社區並非有太多隱形傳播鏈。她強烈呼籲市民自願做快速測試，並指如果3日的快速測試個案沒有明顯上升，按目前這個軌跡發展，政府會更有信心在復活節假期後，按計劃在本月21日逐步放寬社交距離措施，她又說如果確診數字跌至3位數，將會取消每日抗疫記者會，並話希望「早啲在呢個場合(抗疫記者會)消失」，認為是表示香港疫情受控。

薛永恒：港大污水監測系統揭2.6萬宗初確個案

林鄭月娥指，政府至今已派發逾310萬個防疫包，涉及超過270萬戶，共設89個派發點。至於同場出席的創新及科技局局長薛永恒表示，過去兩年多一直以科技抗疫，當中本港已廣泛應用由香港大學研發的新冠病毒污水監測項目，並在早前奪得「日內瓦國際發明展」金獎，有關項目在全港已採集約一萬個樣本，並找出2.6萬宗初確個案。

此外，林鄭月娥在fb發文，呼籲市民繼續參與全民快速檢測，認為更多市民支持，將有利政府分階段放寬社交距離措施，包括晚市恢復堂食、健身中心和美容院等重新營業、學生返回學校接受面授學習等。