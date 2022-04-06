全民快測｜社協稱長者不諳網上呈報　冀設電話熱線專責後補

第五波疫情回落，政府呼籲市民於本周五至周日(8日至10日)一連三日作快速測試。社區組織協會幹事連瑋翹指，不少長者因不諳使用衛生署的網上呈報系統，早前快速測試呈陽性沒有作出申報，即使署方其後稱可利用電郵後補呈報，若接納延遲申報的理據亦需透過短訊的連結，在網上提交資料，質疑「一開始就係因為唔識用數碼科技所以先至漏報，如果再發一個短訊都係唔識用」。他指，該些長者未能證明是康復者，但需面對「疫苗通行證」的要求，期望當局設立電話熱線，協助長者後補申報。

連瑋翹於電台節目指，相信仍有很多長者未懂得如何使用快速測試，而在疫情高峰時，社協收到很多求助，有市民表示懷疑自己受到感染，但不懂得如何進行快速測試，有些長者甚至自行快速測試導致流鼻血。他指，雖然現時已有更多宣傳教育，但網上呈報對長者仍有很大困難，期望政府盡快改善。

冀「防疫服務包」派發站增晚上時段

對於政府早前曾指，會在派發「防疫服務包」時一併了解每個住戶內有多少長者，連瑋翹質疑派發防疫包已經動員很多人手，未必有額外的人力物力了解每戶情況，又提到有劏房住戶稱，其單位內有10至20人，但只收到一包防疫包。就派發防疫包的「補漏拾遺」安排，連瑋翹指，該些領取站開放時間為朝十晚七，不少基層勞工工時長，未必有時間領取，期望當局可加開晚上時段。