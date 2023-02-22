全民換證下周五結束 入境處延4辦事處服務時間供申請

全民換領身份證計劃下月3日(下周五)結束，換證中心將於翌日(4日)停止服務，未換證或領證的市民須留意要新安排。入境處昨(21日)宣布，下月6日起，延長4間分布於港九新界的人事登記辦事處服務時間，續為未換證的市民辦理換證申請。明日(23日)至3月3日在換證中心辦理手續的市民，亦須改到指定人事登記處領取新身份證，換證時會清楚列明領證地點。

入境處因應通關後，大量香港居民從外地回港換證，預約出現困難，決定下月6日起延長4間人事登記處的服務時間，供未換證的市民預約，預計每周可處理1.8萬宗申請。入境處首席入境事務主任(人事登記)翁碧霞表示，為確保相關人事登記處日常的服務不受影響，會在延長服務時段為未換證的市民辦理申請，即周一至五在下午4時半後、周六在12時半後；提醒市民必須預約。新預約系統於下月4日起運作，市民可透過入境處網頁或手機程式預約。

