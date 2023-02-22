全民換證下周五結束 入境處延4辦事處服務時間供申請

全民換領身份證計劃下月3日(下周五)結束，換證中心將於翌日(4日)停止服務，未換證或領證的市民須留意要新安排。入境處昨(21日)宣布，下月6日起，延長4間分布於港九新界的人事登記辦事處服務時間，續為未換證的市民辦理換證申請。明日(23日)至3月3日在換證中心辦理手續的市民，亦須改到指定人事登記處領取新身份證，換證時會清楚列明領證地點。
入境處因應通關後，大量香港居民從外地回港換證，預約出現困難，決定下月6日起延長4間人事登記處的服務時間，供未換證的市民預約，預計每周可處理1.8萬宗申請。入境處首席入境事務主任(人事登記)翁碧霞表示，為確保相關人事登記處日常的服務不受影響，會在延長服務時段為未換證的市民辦理申請，即周一至五在下午4時半後、周六在12時半後；提醒市民必須預約。新預約系統於下月4日起運作，市民可透過入境處網頁或手機程式預約。
目前的9間換證中心，市民完成申請後可在同一中心領取，但中心關閉後，入境處將安排6間人事登記處供市民領證。入境處提醒，已換證的市民，於3月3日前仍可到換證中心領取，否則在3月6日後須改到指定辦事處領取，舉例之前在港島智能身份證換領中心辦手續的人，改到港島人事登記處領取，但在上水換證中心申領的市民，則要跨區到火炭辦事處領證。而市民在明日(23日)至3月3日在中心辦理手續後，則必需轉到指定人事記處領取新身份證，而領證時會清楚列明地點。
至於現時已辦理手續但未領取證件的市民，入境處重申舊款身份證仍然有效，政府現階段未有宣布舊款智能身份證無效時間表，故身處海外未換證市民，毋須急於返港換證。