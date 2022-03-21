全民檢測｜兩地專家共識下暫緩推行　林鄭月娥：發覺一啲都唔簡單

第五波疫情持續，政府上月底公布將推行3輪全民強制檢測，特首林鄭月娥今日(21日)公布第五波疫情期中檢視時，宣布將暫緩全民檢測計劃，並指有關決定取得本港和內地專家的共識。林鄭月娥指，政府已經進行大量評估工作，要推行全民檢測「發覺一啲都唔簡單」，但強調港府會繼續分析和研判疫情，如果時機適合及具備條件會重啟計劃。

林鄭月娥表示，一旦落實全民檢測將會是「史無前例、前所未有的大規模」，而且需要實施一定限制人員流動的配套，並在考慮本港及內地專家的意見下，認為推行全民檢測必須考慮時機，而在現階段疫情高位下不適宜投放大量資源在全民檢測。她又提到，內地專家認為港府社區組織能力較弱，無法做到內地「不漏一戶的徹底性」，並指昨日圍封檢測行動有大廈高達16%住戶沒有接受檢測，另有大廈近三成人沒有應門，強調即使有法律基礎亦無法確保所有人接受檢測，認為全民檢測或難以達成全民篩查的根本性目標。

林鄭月娥：力推全民檢測者須反思

林鄭月娥指，港府以總受檢人士為720萬人推算，進行全民檢測需要500個檢測站，每日運作14小時，而且每3天為1個周期，發現每天將有240萬人接受檢測，而港府每天須騰出8萬人進行有關工作。對於社會有不少聲音至今仍大力要求港府推行全民檢測，林鄭月娥指，他們認為只要「有心做就做到」，但她強調防疫必須要以最少代價達致最大防控效果，期望該些人必須作出反思。林鄭月娥亦宣布，將會向全港住戶派發防疫服務包，預計本周內啟動相關工作。

對於暫緩全民檢測是否等同本港改為採取「與病毒共存」策略，林鄭月娥回應指，現時只是階段性評估和總結，未能完全釐清抗疫模式。