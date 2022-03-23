全民檢測｜強調無放棄計劃　林鄭月娥：與內地通關仍是當務之急

第五波疫情從高位回落，政府早前宣布暫緩全民強制檢測，特首林鄭月娥指，抗疫一定是以通關為目標，包括與內地及海外通關，但形容與內地通關仍然是港府的「當務之急」(top priority)。她強調，港府沒有放棄推行全民檢測，並指若在第五波疫情末段有必要透過找出社區剩餘的感染者或切斷餘下的傳播鏈，以達致包括通關在內的抗疫目標，屆時將會考慮推行。

全民檢測與隔離設施是「雞同雞蛋」

為配合全民強制檢測，政府早前向中央請求援建多個社區隔離設施，被問到暫緩全民檢測會否浪費相關設施，林鄭月娥回應指，暫緩全民檢測對籌建隔離設施的工作沒有影響，形容兩者猶如「雞同雞蛋」，在沒有足夠隔離設施下將不能推行全民檢測，因此不能因為暫緩全民檢測而減低設施數量。她強調，不排除日後出現第六波疫情或須面對新的變異病毒株，屆時本港應變能力必須比今天強，政府不會因第五波疫情回穩便放棄增強抗疫能力。

林鄭月娥又指，上月公布讓學生提早放暑假，並非單單是因為需借用校舍配合全民檢測，而是為減少社區人流，形容「一百幾廿萬學生日日返學」是與縮減人流的目標背道而馳。她亦提及，感謝內地專家梁萬年肯定暫緩全民檢測的決定，為港府解釋有關做法並非「躺平」，而是更精準、更以科學為本的做法，有助港府將抗疫資源投放在其他地方。