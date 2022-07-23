全民運動日｜康體活動券下周一起派發　憑券8月7日可免費參加指定體育館活動

康樂及文化事務署下星期一（25日）起派發8月7日（星期日）舉行的「全民運動日2022」康體活動券，屆時巿民可憑券參加18區指定體育館舉辦多元化的免費康體活動。

今年「全民運動日」以「電子虛擬運動」為主題，部分場館當日會有電子虛擬運動讓市民親身體驗。免費康體活動於8月7日下午2時至6時在18區指定體育館舉行，活動包括健康講座、運動示範、健體閣、親子／兒童／青少年體育活動，以及適合長者和殘疾人士一齊參與的同樂活動。

康體活動券7月25日（星期一）上午8時30分起在康文署18區康樂事務辦事處和指定場地派發。參加者請攜同活動券按時出席，部分名額預留供市民即場參加，名額有限，先到先得。

同時，「全民運動日2022」當日康文署轄下多項康樂設施會開放予市民免費使用，不論設施類別，每人只限預訂一節免費設施。市民可於8月1日（星期一）上午7時起在各區「康體通」訂場櫃枱（不包括自助服務站）及網上預訂系統以先到先得方式預訂8月7日的康樂設施，屯門康樂體育中心及水上活動中心、度假營及各分區康樂事務辦事處「康體通」訂場櫃枱將分別於上午7時45分及8時30分開始提供服務。

為鼓勵市民居家運動，市民當日下午3時起可透過「全民運動日」網頁和「康文＋＋＋」Facebook專頁，收看以多元體適能為主題的網上直播，在家中進行體能訓練。