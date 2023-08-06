全民運動日｜李家超挑戰電子射靶一擊即中 盧寵茂與許正宇羽毛球對戰

今日(6日)是「全民運動日2023」，康文署轄下大部分設施免費開放使用，鼓勵市民多做運動。行政長官李家超今日下午到深水埗體育館出席由康文署舉辦的「全民運動日2023」，身體力行參與體育同樂活動。期間，李家超及其他嘉賓包括文化體育及旅遊局局長楊潤雄、康文署署長劉明光等，亦親自試玩劍擊、電子射靶、電子戰繩等。

李家超在社交網站指，在教練的指導下，「以劍靶為目標」，挑戰電子劍靶一擊即中。此外，他又鼓勵市民抽時間多做運動，強健體魄，並邀請市民一同在下月杭州亞運和亞殘運，為香港運動員打氣，一同撐港隊。

醫務衞生局局長盧寵茂與財經事務及庫務局局長許正宇則一同來到士美非路體育館，參與健康講座，與市民一齊做運動。兩人完成熱身運動後，到正式落場「對戰」，來一場羽毛球對決。其後，盧寵茂又學習劍擊動作，在運動員的耐心講解下，總算將弓步前刺練得似模似樣。最後，他與一齊戴住運動手環，又搶包山，又扒龍舟。作為醫衞局局長，盧寵茂鼓勵全體市民都培養日日運動習慣。

保安局局長鄧炳強則到了黄大仙蒲崗村道體育館與眾同樂，同黃大仙年輕籃球隊一齊打波，玩靈敏度大挑戰，更聯同勞工及福利局局長孫玉菡，與市民一起打乒乓球。

16位政府官員均有響應「全民運動日，各區體育館參與康體活動，包括政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司副司長張國鈞、政制及內地事務局局長曾國衞等。

