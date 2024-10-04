全港僅存17大牌檔12檔主年逾60歲　繼承牌照經年學者憂後繼無人

香港大牌檔日漸式微，現時本港有17個大牌檔，當中12位檔主年逾60歲，當中5人更逾70歲，而有13個牌照曾已轉手一次，即需得食環署審批才可繼承或轉讓牌照。研究大牌檔的學者莊玉惜表示，由政府酌情簽發牌照需時長，有不確定性，有申請個案需時10年，打擊下一代繼承意欲，不利發展深度遊，建議政府檢討發牌政策，並考慮將重置大牌檔加入重建的地契條款。 記者︰曾偉龍 現時本港17個持食環署「固定攤位（熟食或小食）」牌照的大牌檔中，9個位於中西區，5個位於深水埗，餘下位於灣仔和大澳，數量上較10年前的23檔減少6檔，跌幅為26%。而食環署過去3年未有簽發新的大牌檔牌照。

僅5持牌人為60歲或以下 食環署回覆《am730》指，在現有的17個大牌檔牌照中，有13個已完成一次繼承或轉讓申請，餘下4檔中有兩個牌照已申請轉讓，另正處理4宗因持牌人離世而牌照失效的繼承申請。大牌檔檔主亦見高齡化，17位大牌檔持牌人中，有12位年屆61歲，當中5人更是71歲或以上，只有5人是60歲或以下。 根據現行政策，包括大牌檔牌照的固定攤位小販牌照若於2010年5月21日以前簽發，最多只可繼承或轉讓一次，此後新簽發的牌照則沒有轉手安排。若大牌檔獲當區區議會支持在原址經營，食環署可考慮放寬規定，容許持牌人的直系親屬繼承或承讓牌照。

學者批牌照繼承存不確定性 研究大牌檔文化多年的香港大學社會學博士莊玉惜表示，大部分檔主年齡超過60歲，打點檔口不容易，但大部分大牌檔已完成一次轉手，即使有子女願意繼承，亦要獲區議會支持和食環署酌情批准，需時經年，且有不確定性，「耀東街（蘇記茶檔）搞咗10年先攞到牌……冇乜鼓勵性，人哋期間應唔應該投資呢？幾年冇做，可能冇咗」。 翻查資料，食環署2014年5月收到「蘇記」原檔主的兒子申請繼承大牌檔牌照，「蘇記」最終於2023年12月重開，由申請牌照至重開，歷時約9.5年。「蘇記」亦獲旅發局網頁介紹，推介其大排檔菜式、港式奶茶和咖啡。

學者促放寬大牌檔政策 莊玉惜批評，本港大牌檔政策是「自生自滅」，讓大牌檔數字自然下跌，但近年保育意識提高，港府推廣「無處不旅遊」，大牌檔是深度遊地點，政府應趁機放寬大牌檔政策，取消轉手次數限制，明確列明大牌檔繼承或轉讓條件，「（開放政策後）唔會突然多幾百檔」。她又指，深水埗屬重建區，但大牌檔分散，欠缺排污配套，建議港府主動協助改善排污，並於重建的地契中加入重置大牌檔的條款，或考慮在天橋底安置，「要開始討論，先有得前進，如果唔係十年後記者訪問我，都係講同一番話」。

上月支持深水埗「增輝」大牌檔繼承申請的深水埗區議會食物環境衞生委員會主席劉珮玉表示，區內另有3宗繼承申請尚在處理中，獲各部門意見後，區議會會考慮申請，若符合相關規定和消除衞生和阻街的疑慮，區議會傾向支持申請。對於應否放寬發牌規定，劉珮玉認為，公眾愈趨重視保育地區特色，但現時談修改政策言之尚早，政府可加強在排污、防蟲滅鼠方面協助檔主符合規定。 食環署指經審理可酌情發牌 食環署表示，就沒有繼承或轉讓權的申請，署方會考慮社會意見，仔細審研理據，才作最終決定，舉例署方最近經過多次溝通和考慮，酌情向一名沒有轉讓權的申請者簽發牌照。

17個大牌檔名單 順興（灣仔大坑第一巷京街22號後） 炳記（灣仔安庶庇街施弼街5號側） ----（中西區伊利近街 荷李活道66號側） 蘭芳園（中西區結志街2號前） 勝香園（中西區美輪街歌賦街18號側） 陳泗記（中西區士丹利街74-78號對出） 忠記（中西區士丹利街74-78號對出） 合記（中西區士丹利街80號對出） 盛記（中西區士丹利街82號對出） 裕興（中西區士丹利街82號對出） 水記（中西區吉士笠街 威靈頓街97號側） 強記（深水埗基隆街南昌街94號側） 小菜王（深水埗石硤尾街福榮街43號側）