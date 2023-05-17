全港僅5部純電動的士佔整體不足1%　港府：續提供經濟誘因鼓勵車主替換

政府在新一份《施政報告》表示，將會在2027年年底前投入約3,000輛電動的士，普及化電動的士使用，不過環境及生態局局長謝展寰今（17日）回應議員查詢時指，目前本港僅有5部純電動的士運行中，佔整體的士數目不足1%。

謝展寰又指，政府正通過提供經濟誘因，推廣使用電動商用車，包括全數豁免首次登記稅，而企業電動的士的開支，亦可於買車首年在計算利得稅時全數扣減，冀鼓勵的士車主替換。

年內能為快速充電站用地作招標

至於有關電動的士充電需要，謝展寰回應，政府已經成立跨部門工作小組，商討適合提供快速充電服務的加油站及加氣站的選址安排和條件，正與有關政府部門商討用地租約安排，料年內起可為首個油站轉型為快速充電站用地招標。

他又表示，的士車主可申請新能源運輸基金，以獲取75%充電裝置資助費用，截至今年4月，基金共批出了26輛電動的士的試驗，其中23輛為新一代電動的士，當中有2輛市區的士已分別於去年9月及今年1月起營運。

此外，政府亦在基金新增電動的士充電模式試驗項目，以支援的士業界試驗最適合運作的充電模式。