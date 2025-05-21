全港半成地盤未提供防暑措施 建造業議會籲重視工友安全

受全球暖化影響，天氣愈趨炎熱，戶外工作者必須做足防暑措施，保障自身安全。建造業議會今日(21日 )舉行了「生命第一 行出安全」網上研討會，邀請了勞工處、職業安全健康局及協興建築有限公司分享相關的工地安全措施和工地福利及健康設施。

5%地盤未提供防暑措施

建造業議會主席何安誠引述數據指，建造業議會去年10月至11月收集2,157份問卷，其中逾1,600份由前線管理人員和工友填寫。調查顯示，對於「首6個影響建造安全得因素」中，「惡劣天氣工地環境」是影響安全的首6個因素之一；工友更認為「惡劣天氣工地環境」的影響最大。此外，有半成（5%）工友稱工地未有提供防暑措施；有一至兩成多的工友稱工地未有提供表達意見渠道、獎罰制度或家庭關懷計劃。