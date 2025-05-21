全港半成地盤未提供防暑措施 建造業議會籲重視工友安全

受全球暖化影響，天氣愈趨炎熱，戶外工作者必須做足防暑措施，保障自身安全。建造業議會今日(21日 )舉行了「生命第一 行出安全」網上研討會，邀請了勞工處、職業安全健康局及協興建築有限公司分享相關的工地安全措施和工地福利及健康設施。
5%地盤未提供防暑措施
建造業議會主席何安誠引述數據指，建造業議會去年10月至11月收集2,157份問卷，其中逾1,600份由前線管理人員和工友填寫。調查顯示，對於「首6個影響建造安全得因素」中，「惡劣天氣工地環境」是影響安全的首6個因素之一；工友更認為「惡劣天氣工地環境」的影響最大。此外，有半成（5%）工友稱工地未有提供防暑措施；有一至兩成多的工友稱工地未有提供表達意見渠道、獎罰制度或家庭關懷計劃。
何安誠表示，現時全港約1,400個地盤，有5%地盤未提供防暑措施，是不理想。他呼籲業界要做好各項安全措施，令工友可以安心開工。
協興建築有限公司助理合約經理黃偉倫表示，協興的土地會為工友設置實時天氣監察站，亦會設置遮蔭設施。此外，亦會為工友提供和加強散熱設備、清涼水及飲水站等。
應至少有5天的熱適應期
勞工處職業健康護士張俏表示，若身體未能有效調節，便會引致熱疾病；中暑會出現疲倦、頭暈及呼吸困難等徵狀，嚴重者甚至會出現生命危險。
就預防措施方面，張俏表示，僱主應向員工提供每小時約250至300毫升清涼飲用水。她提醒，工友不應每小時飲用超過1,500毫升的水，以免導致血液中的鹽份濃度低於正常水平。
她亦提到，僱主應讓員工在一段時間內逐漸適應酷熱工作環境和身體的反應，作出相應的生理調節。例如從未曾或超過一個月沒有在酷熱環境工作，應至少有5天的熱適應期。