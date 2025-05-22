全港半成地盤未提供防暑措施 建造業議會籲重視工友安全

建造業議會昨舉行「生命第一 行出安全」網上研討會，邀請了勞工處、職安局，以及相關工程公司，分享工地安全措施和工地福利等。議會主席何安誠引述數據指，該會去年10至11月收集2,157份問卷，其中逾1,600份由前線管理人員和工友填寫。結果顯示，對於「首6個影響建造安全的因素」中，工友認為「惡劣天氣工地環境」的影響最大。此外，有5%工友稱工地未有提供防暑措施；有一至兩成多的工友稱工地未有提供表達意見渠道、獎罰制度或家庭關懷計劃。

受全球暖化影響，天氣愈趨炎熱，戶外工作者必須做足防暑措施，保障自身安全。建造業議會昨透露，去年所做的問卷調查發現，有半成受訪工友稱所工作的地盤未有提供防暑措施，建造業議會促業界正視問題，保障工友健康。

協興建築助理合約經理黃偉倫表示，協興的工地會為工友設置實時天氣監察站，亦會設置遮蔭設施。此外，亦會為工友提供和加強散熱設備、清涼水及飲水站等。

何安誠表示，現時全港約1,400個地盤，有5%地盤未提供防暑措施，是不理想。他呼籲業界要做好各項安全措施，令工友可以安心開工。

就預防措施方面，張俏表示，僱主應向員工提供每小時約250至300毫升清涼飲用水。她提醒，工友不應每小時飲用超過1,500毫升的水，以免導致血液中的鹽分濃度低於正常水平。

她亦提到，僱主應讓員工在一段時間內逐漸適應酷熱工作環境和身體的反應，作出相應的生理調節。例如從未曾或超過一個月沒有在酷熱環境工作，應至少有5天的熱適應期。

