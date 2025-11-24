全港多處頻現「印度人樣貼紙」 網民斥冇公德心：其實有咩好玩

近期全港多處頻出現「印度人樣貼紙」，多名網民發現各區無論是街頭燈柱路燈、行人路地面、大廈升降機內、商店玻璃門，共享單車都能見到其蹤影。(Threads)

社交平台有多名網民分享，指近期全港多處頻出現「印度人樣貼紙」，引發討論。有人發現原來該批貼紙在內地某網購平台上僅需2.73元人民幣就能購得1000張，因而「遍佈街頭隨處都見到」。有網民批評有好事者周街貼的行為欠缺公德心，或涉及刑事損壞，「其實有咩好玩？」

社交平台Threads近日有網民發帖稱於街頭發現有人貼一名印度男的貼紙，「唔怪得香港最近咁多印度人樣貼紙周圍都係，原來拼多多一卷一千張都係$2.73，邊個師兄咁痴線周圍貼」，可見該平台的貼紙有男女不同外貌及表情。及後有多名網民亦發現各區無論是街頭燈柱路燈、行人路地面、大廈升降機內、商店玻璃門，共享單車都能見到其蹤影，有網民更表示「我隻狗都踩到(貼紙)」。有網民怒斥行為無聊，和涉及刑事損壞，「其實有咩好玩..唔太明」、「好冇公德心」、「唔明點解要咁痴」、「開始覺得呢啲貼紙好x煩，又無聊又冇訊息，淨係破壞公物」、「適可而止啦不如」、「啲人Onx當有趣」。

Threads更有網民拍得影片，可見於輕鐵車站路綫圖告示板每個站上都貼了貼紙，隨即被其他網民怒批「刑事毁壞」、「其實真的賤，又要麻煩清潔工」、「依啲算唔算係毁壞公物？」、「貼到咁樣真係好冇品」。

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，任何人沒有合法辯解摧毀或損毀屬於他人的財物，即屬犯罪，一經定罪，最高可被監禁10年。